Наприклад, взуття може як зібрати увесь аутфіт до купи, так і повністю його зіпсувати. І це стосується не тільки самої форми, а й кольорі взуття. Що казати – колір все вирішує. Стилістка Олена Шевченко у своєму інстаграмі поділилася простими та дієвими порадами, як правильно підбирати колір кросівок під різні відтінки джинсів. Будете мати стильний і гармонійний вигляд.

Як поєднувати джинси та кросівки: детальний гід

Світло-блакитні джинси люблять легкість і свіжість. Щоб не перевантажувати образ зайвим контрастом, обирайте взуття в бежевих, білих, сірих, бузкових або ніжних жовтих тонах.

Коричневий денім має набагато цікавіший та сучасніший вигляд у поєднанні із зеленими, сливовими, бордовими або навіть рожевими кросівками.



З чим носити шоколадні джинси / колаж Олени Шевченко

Білі джинси, каже стилістка, це ідеальна база для кольорових акцентів. Вони однаково стильно поєднуються як із лаконічними білими кросівками, так і з насиченими зеленими, бордовими, блакитними або темно-сірими.

Темно-сині джинси – це класика, яка добре працює і з нейтральним взуттям, і з яскравими деталями. Якщо прагнете додати аутфіту виразності, зверніть увагу на бордові, червоні або сріблясті моделі.



З якими кросівками носити темно-сині джинси / колаж Олени Шевченко

Світло-сірі джинси стилістка радить поєднувати з відповідною холодною палітрою. Підійдуть блакитні, бузкові, зелені або бордові кросівки, які додадуть образу потрібної акцентності без зайвої строкатості.

Якщо плануєте купувати нові кросівки, то зверніть увагу на несподіваний колір, який увірвався цього року у тренди.