Зимовий акцент від Лорен Санчес: вінтажна спідниця Chanel з трендовою деталлю підкорює модниць

Лорен Санчес Безос помітили в елегантному образі з головним зимовим трендом під час візиту на телешоу CBS Mornings у Нью-Йорку. Зірка гармонійно поєднала лаконічний чорний гольф із культовою вінтажною мініспідницею Chanel з колекції 1994 року.

Вихід письменниці та журналістки в центрі Нью-Йорка був присвячений презентації її святкової дитячої книги The Fly Who Flew to the North Pole, пише Harper's BAZAAR. Для студійного етеру ранкового шоу CBS Mornings Лорен обрала драматичний контрастний ансамбль, зробивши головну ставку на фактурні матеріали та виразні акценти.

Основою вбрання став ультраобтислий чорний гольф від бренду Wolford, який чітко окреслив силует і створив стримане тло для решти деталей. Головною родзинкою образу виявилася коротка пухнаста мініспідниця, пояс якої виконано з яскраво-червоного твіду.



Лорен Санчес у спідниці з хутром / скрин з інстаграму backgrid_usa

Ця унікальна річ походить з архівної колекції Chanel сезону осінь-зима 1994 року, створеної Карлом Лагерфельдом. Модель із високою посадкою та широким акцентним поясом, що візуально нагадує камербанд, ідеально підкреслила витончену талію зірки.



Лорен Санчес у вінтажній спідниці Chanel / скрин з інстаграму backgrid_usa

Спідниця чудово ілюструє масштабне повернення хутряних деталей у гардероб, адже пухнасті фактури зараз перебувають на вершині модних трендів. Стилісти радять сміливо інтегрувати речі зі штучним хутром у повсякденні та святкові сети.



Одяг зі штучним хутром у моді восени 2026 / Фото з Pinterest

Свій вихід Лорен підтримала чорними лакованими човниками Christian Louboutin на високих підборах. Культова червона підошва взуття бездоганно перегукувалася з насиченим відтінком твідової вставки на поясі, створивши завершений колірний тандем.

Знаменитість також ретельно підібрала виразні аксесуари, що підкреслили її індивідуальність. Вона обрала великі сонцезахисні окуляри форми авіатор та сяйливі сріблясті сережки у вигляді милих бантів.



Лорен Санчес у трендових окулярах / скрин з інстаграму backgrid_usa

У руках зірка тримала елегантний клатч із замком, прикрашений зображенням обкладинки її власної книги. Такий стилістичний жест став водночас витонченим маркетинговим ходом і грайливою деталлю образу.

Аксесуари завжди мали велике значення для завершення аутфіту. Вам варто знати, які аксесуари вже не актуальні та чим їх замінити.