Тому вже зараз вам точно варто знати про головні антитренди зимових аксесуарів, щоб не створювати ще більш сумні образи. Ось 6 головних речей, від яких варто відмовитися та 6 речей, якими їх можна замінити.

Темні мікросумки міняємо на великі шопери

Дрібні сумочки, у які важко вмістити навіть телефон, остаточно втрачають практичний сенс. На зміну їм приходять місткі світлі моделі молочних та білих відтінків. Вони так само універсальні, як і класичні чорні сумки, але додають зимовому образу свіжості та мають набагато цікавіший вигляд.



Біла сумка на зиму / Фото з Pinterest

Хутряні панами замість "французьких" беретів

Попри статус класики, берети пасують далеко не всім і часто мають занадто претензійний вигляд. Окрім того, для зими вони можуть бути лише декором. Практичною та актуальною альтернативою можуть стати затишні панами з екохутра, які вже колись були в тренді. Цього року можна сміливо їх комбінувати з улюбленим пуховиком.



Хутряні панамки знову в моді / Фото з Pinterest

Короткі чоботи змінюємо на високі чоботи для верхової їзди

У тренди впевнено повернулися стримані та лаконічні жокейські чоботи. Вони базові, зручні та підходять під будь-який гардероб.



Жокейські чоботи на зиму / Фото з Pinterest

Вузькі шарфики замінюємо на капори та балаклави

Вузькі декоративні шарфи зовсім не гріють і лише заважають у прохолодну погоду. Головним функціональним і трендовим рішенням знову стануть капори та балаклави, які поєднують у собі шарф і шапку, надійно захищаючи від холоду.



В'язана рожева балаклава на зиму / Фото з Pinterest

Футуристичні окуляри на вузькі овальні оправи

Складні масивні окуляри у стилі кіберпанк поступилися місцем елегантним овальним оправам. Вони легко адаптуються до щоденних зимових образів і підходять практично під будь-яку форму обличчя.



Модні окуляри на зиму / Фото з Pinterest

Звільнивши шафу від застарілих дрібниць, варто звернути увагу й на базові речі. Дізнайтеся більше про головні антитренди в одязі на прохолодний сезон, аби ваш гардероб залишався актуальним у будь-яку погоду.