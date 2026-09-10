Поэтому уже сейчас вам точно стоит узнать о главных антитрендах зимних аксессуаров, чтобы не создавать еще более неудачные образы. Вот 6 главных вещей, от которых стоит отказаться, и 6 вещей, которыми их можно заменить.

Темные микросумки меняем на большие шопперы

Мелкие сумочки, в которые с трудом помещается даже телефон, окончательно теряют практический смысл. На смену им приходят вместительные светлые модели молочных и белых оттенков. Они так же универсальны, как и классические черные сумки, но придают зимнему образу свежести и выглядят гораздо интереснее.



Белая сумка на зиму / Фото с Pinterest

Меховые панамы вместо "французских" беретов

Несмотря на статус классики, береты подходят далеко не всем и часто выглядят слишком претенциозно. Кроме того, зимой они могут служить лишь украшением. Практичной и актуальной альтернативой могут стать уютные панамы из экомеха, которые когда-то уже были в тренде. В этом году их можно смело сочетать с любимым пуховиком.



Меховые панамы снова в моде / Фото с Pinterest

Короткие сапоги меняем на высокие сапоги для верховой езды

В тренды уверенно вернулись сдержанные и лаконичные жокейские сапоги. Они базовые, удобные и подходят к любому гардеробу.



Жокейские сапоги на зиму / Фото с Pinterest

Узкие шарфы заменяем на капюшоны и балаклавы

Узкие декоративные шарфы совсем не согревают и только мешают в прохладную погоду. Главным функциональным и модным решением вновь станут капюшоны и балаклавы, которые сочетают в себе шарф и шапку, надежно защищая от холода.



Вязаная розовая балаклава на зиму / Фото с Pinterest

Футуристические очки на узкие овальные оправы

Сложные массивные очки в стиле киберпанк уступили место элегантным овальным оправам. Они легко адаптируются к повседневным зимним образам и подходят практически к любой форме лица.



Модные очки на зиму / Фото с Pinterest

Освободивши шкаф от устаревших мелочей, стоит обратить внимание и на базовые вещи. Узнайте больше о главных антитрендах в одежде на прохладный сезон, чтобы ваш гардероб оставался актуальным в любую погоду.