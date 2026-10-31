Зіркова нейл-майстриня показала стильний ляльковий манікюр зі стразами: робимо вдома

Ляльковий вайб все частіше стали вибирати поціновувачки естетики епохи нульових та Barbiecore. У світі нейл-індустрії назрів новий яскравий тренд, який гармонійно поєднує ностальгію за минулим і сучасний мінімалізм.

Зіркова нейл-майстриня Бетіна Гольстен вирішила освіжити один із найпопулярніших своїх дизайнів і повторила цікавий манікюр з об’ємними квітами зі стразів. Вийшло мінімалістично, гарно та дуже мило.

Манікюр з квітами зі стразів: дивіться відео

Як повторити зірковий манікюр із квітами

Для створення цього ефектного та дещо лялькового дизайну Бетіна надихнулася власним архівом 2019 року, проте додала до нього актуальний сучасний твіст. За словами майстрині, головний секрет цього разу полягає у використанні матового фінішу, який створює ефект так званих "голих" (naked) нігтів.



Квітковий манікюр зі стразами / Фото з інстаграму dnez_nail

У процесі роботи Гольстен використала камуфлюючий рожевий гель для нарощування від бренду Cndworld та свій улюблений матовий топ від Bio Sculpture. Проте такий дизайн легко адаптувати і для домашніх умов: зовсім не обов’язково робити повноцінне нарощування. Достатньо нанести прозору базу або залишити нігтьову пластину "соло", а самі блискучі паєтки чи мініатюрні стрази у формі пелюсток і квітів акуратно закріпити за допомогою звичайного клею для нігтів.



Манікюр з квітами та стразами / Фото з інстаграму bycheznails

Головні поради щодо створення та носіння дизайну зі стразами

Манікюр зі стразами та блискучими елементами вимагає особливої уваги до деталей, адже від лялькового стилю легко перейти до вульгарності, якщо не дотриматися балансу.

Важливий вибір основи. Матові текстури чудово знімають зайву "кричущість" із блискучих стразів. Якщо ви хочете отримати витончений та ніжний образ, обирайте напівпрозорі бази кольору чайної троянди або молочні відтінки.

Зверніть увагу на техніку кріплення. Аби об’ємні квіти трималися надійно і не чіплялися за одяг, фіксуйте їх на густу базу або спеціальний гель для кріплення фігур, ретельно просушуючи кожен шар у лампі. Потім обов’язково обведіть основу стразів тонким пензлем із топом, щоб надійно запечатати краї.



Дизайн манікюру зі стразами та квітами / Фото з інстаграму yukiko.asano.tsujimoto

Мінімалізм у деталях. Оскільки акцентні квіти з паєток самі по собі привертають максимум уваги, краще розміщувати їх лише на кількох нігтях (наприклад, на безіменному та великому), залишаючи інші нігтьові пластини чистими або покритими лише матовим топом.

Плоскі стрази або паєтки у формі пелюсток набагато практичніші за масивні об’ємні кристали, оскільки вони менше заважають під час щоденних справ та довше зберігають охайний вигляд.

Ще більше лаконічних та стильних дизайнів нігтів зі стразами ви знайдете у попередньому матеріалі 24 Каналу.