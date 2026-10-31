Звездная нейл-мастерица показала стильный кукольный маникюр со стразами: делаем дома

Звездная мастерица по маникюру Бетина Гольстен решила обновить один из своих самых популярных дизайнов и повторила интересный маникюр с объемными цветами из стразов. Получилось минималистично, красиво и очень мило.

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Маникюр с цветами из стразов: смотрите видео

Как повторить звездный маникюр с цветами

Для создания этого эффектного и немного кукольного дизайна Бетина вдохновилась собственным архивом 2019 года, однако добавила к нему актуальный современный твист. По словам мастерицы, главный секрет на этот раз заключается в использовании матового финиша, который создает эффект так называемых "голых" (naked) ногтей.

Цветочный маникюр со стразами / Фото из инстаграма dnez_nail

В процессе работы Гольстен использовала камуфлирующий розовый гель для наращивания от бренда Cndworld и свой любимый матовый топ от Bio Sculpture. Однако такой дизайн легко адаптировать и для домашних условий: совсем не обязательно делать полноценное наращивание. Достаточно нанести прозрачную базу или оставить ногтевую пластину "соло", а сами блестящие пайетки или миниатюрные стразы в форме лепестков и цветов аккуратно закрепить с помощью обычного клея для ногтей.

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Маникюр с цветами и стразами / Фото из инстаграма bycheznails

Основные советы по созданию и ношению дизайна со стразами

Маникюр со стразами и блестящими элементами требует особого внимания к деталям, ведь от кукольного стиля легко перейти к вульгарности, если не соблюсти баланс.

Важен выбор основы. Матовые текстуры прекрасно сглаживают излишнюю "кричащесть" блестящих стразов. Если вы хотите получить утонченный и нежный образ, выбирайте полупрозрачные базы цвета чайной розы или молочные оттенки.

Обратите внимание на технику крепления. Чтобы объемные цветы держались надежно и не цеплялись за одежду, фиксируйте их на плотной основе или специальном геле для крепления фигур, тщательно просушивая каждый слой в лампе. Затем обязательно обведите основу стразами тонкой кисточкой с топом, чтобы надежно запечатать края.

Дизайн маникюра со стразами и цветами / Фото из инстаграма yukiko.asano.tsujimoto

Минимализм в деталях. Поскольку акцентные цветы из пайеток сами по себе привлекают максимум внимания, лучше размещать их только на нескольких ногтях (например, на безымянном и большом), оставляя остальные ногтевые пластины чистыми или покрытыми лишь матовым топом.

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Плоские стразы или пайетки в форме лепестков гораздо практичнее массивных объемных кристаллов, поскольку они меньше мешают при выполнении повседневных дел и дольше сохраняют аккуратный вид.

Еще больше лаконичных и стильных дизайнов ногтей со стразами вы найдете в предыдущем материале 24 Канала.