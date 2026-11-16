Lady 24 Краса Таємничий та магнетичний: класні ідеї манікюру для сезону Скорпіона
16 листопада, 17:35
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Таємничий та магнетичний: класні ідеї манікюру для сезону Скорпіона

Юлія Бражнік

Свої дні народження наразі святкують Скорпіони, для яких стилісти окремо вигадали вишуканий та трохи таємничий манікюр. Особливість цього нейларту полягає у поєднанні глибоких винних, смарагдових і чорних тонів зі срібним хромом, що пасуватимуть усім шанувальницям містичного осіннього вайбу.

Б'юті-експерти InStyle радять звернути увагу на естетику насичених тонів, яка точно передає пристрасний характер Скорпіонів. Астрологиня Маресса Браун підкреслює, що представники цього знака мають природну схильність до темних і глибоких відтінків, завдяки чому легко привертають до себе увагу.

Манікюр для Скорпіонів у темних тонах: дивіться фото

Для створення драматичного ефекту нейл-майстри пропонують виходити за межі звичного однотонного покриття. Замість базового чорного кольору актуально використовувати напівпрозорий желеподібний лак, мерехтливе котяче око або оксамитовий градієнт.


Манікюр смарагдове котяче око для Скорпіонів / Фото з інстаграму thatglosssauce

Серед найвиразніших ідей сезону виділяються такі варіанти дизайну:

  • Бордова аура з плавним переходом від сливового краю до насиченого малинового центру на мигдалеподібній чи гострій формі.
  • Глибокий смарагдовий дизайн із магнітним переливом, що створює об'ємну текстуру.
  • Темний французький манікюр із шаховим візерунком або графічними чорними кінчиками.
  • Желейне темне покриття, доповнене дрібними срібними заклепками вздовж краю нігтя з імітацією пірсингу.
  • Золотистий френч із сяйливою світло-жовтою базою, що відсилає до топазу – головного каменю народжених у листопаді.
  • Контрастний комбінований анімалістичний принт із поєднанням леопардових плям і зебри.
  • Двосторонній манікюр, де нижня частина темних загострених нігтів фарбується блискучим рожевим відтінком.

Ось стильні варіанти манікюру для Скорпіонів:


Стильний червоний манікюр з хрестами для Скорпіонів / Фото з інстаграму nailzonmarz

Манікюр чорна аура: дивіться відео


Темний манікюр з горошком для Скорпіонів / Фото з інстаграму gossipandgloss


Осінній манікюр для Скорпіонів / Фото з інстаграму klawsbysonia


Манікюр з мереживом для Скорпіонів / Фото з інстаграму overglowedit

І ловіть ще кілька класних та стильних дизайнів манікюру, які можна встигнути зробити до свят. 

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