Таємничий та магнетичний: класні ідеї манікюру для сезону Скорпіона
Свої дні народження наразі святкують Скорпіони, для яких стилісти окремо вигадали вишуканий та трохи таємничий манікюр. Особливість цього нейларту полягає у поєднанні глибоких винних, смарагдових і чорних тонів зі срібним хромом, що пасуватимуть усім шанувальницям містичного осіннього вайбу.
Б'юті-експерти InStyle радять звернути увагу на естетику насичених тонів, яка точно передає пристрасний характер Скорпіонів. Астрологиня Маресса Браун підкреслює, що представники цього знака мають природну схильність до темних і глибоких відтінків, завдяки чому легко привертають до себе увагу.
Манікюр для Скорпіонів у темних тонах: дивіться фото
Для створення драматичного ефекту нейл-майстри пропонують виходити за межі звичного однотонного покриття. Замість базового чорного кольору актуально використовувати напівпрозорий желеподібний лак, мерехтливе котяче око або оксамитовий градієнт.
Манікюр смарагдове котяче око для Скорпіонів / Фото з інстаграму thatglosssauce
Серед найвиразніших ідей сезону виділяються такі варіанти дизайну:
- Бордова аура з плавним переходом від сливового краю до насиченого малинового центру на мигдалеподібній чи гострій формі.
- Глибокий смарагдовий дизайн із магнітним переливом, що створює об'ємну текстуру.
- Темний французький манікюр із шаховим візерунком або графічними чорними кінчиками.
- Желейне темне покриття, доповнене дрібними срібними заклепками вздовж краю нігтя з імітацією пірсингу.
- Золотистий френч із сяйливою світло-жовтою базою, що відсилає до топазу – головного каменю народжених у листопаді.
- Контрастний комбінований анімалістичний принт із поєднанням леопардових плям і зебри.
- Двосторонній манікюр, де нижня частина темних загострених нігтів фарбується блискучим рожевим відтінком.
Ось стильні варіанти манікюру для Скорпіонів:
Стильний червоний манікюр з хрестами для Скорпіонів / Фото з інстаграму nailzonmarz
Манікюр чорна аура: дивіться відео
Темний манікюр з горошком для Скорпіонів / Фото з інстаграму gossipandgloss
Осінній манікюр для Скорпіонів / Фото з інстаграму klawsbysonia
Манікюр з мереживом для Скорпіонів / Фото з інстаграму overglowedit
І ловіть ще кілька класних та стильних дизайнів манікюру, які можна встигнути зробити до свят.