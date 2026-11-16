Таємничий та магнетичний: класні ідеї манікюру для сезону Скорпіона

Б'юті-експерти InStyle радять звернути увагу на естетику насичених тонів, яка точно передає пристрасний характер Скорпіонів. Астрологиня Маресса Браун підкреслює, що представники цього знака мають природну схильність до темних і глибоких відтінків, завдяки чому легко привертають до себе увагу.

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Манікюр для Скорпіонів у темних тонах: дивіться фото

Для створення драматичного ефекту нейл-майстри пропонують виходити за межі звичного однотонного покриття. Замість базового чорного кольору актуально використовувати напівпрозорий желеподібний лак, мерехтливе котяче око або оксамитовий градієнт.

Манікюр смарагдове котяче око для Скорпіонів / Фото з інстаграму thatglosssauce

Серед найвиразніших ідей сезону виділяються такі варіанти дизайну:

Бордова аура з плавним переходом від сливового краю до насиченого малинового центру на мигдалеподібній чи гострій формі.

Глибокий смарагдовий дизайн із магнітним переливом, що створює об'ємну текстуру.

Темний французький манікюр із шаховим візерунком або графічними чорними кінчиками.

Желейне темне покриття, доповнене дрібними срібними заклепками вздовж краю нігтя з імітацією пірсингу.

Золотистий френч із сяйливою світло-жовтою базою, що відсилає до топазу – головного каменю народжених у листопаді.

Контрастний комбінований анімалістичний принт із поєднанням леопардових плям і зебри.

Двосторонній манікюр, де нижня частина темних загострених нігтів фарбується блискучим рожевим відтінком.

Ось стильні варіанти манікюру для Скорпіонів:

Стильний червоний манікюр з хрестами для Скорпіонів / Фото з інстаграму nailzonmarz

Манікюр чорна аура: дивіться відео

Темний манікюр з горошком для Скорпіонів / Фото з інстаграму gossipandgloss

Осінній манікюр для Скорпіонів / Фото з інстаграму klawsbysonia

Манікюр з мереживом для Скорпіонів / Фото з інстаграму overglowedit

І ловіть ще кілька класних та стильних дизайнів манікюру, які можна встигнути зробити до свят.