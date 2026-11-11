Манікюр на Новий рік: 5 благородних відтінків для святкового образу

Де б ви не перебували, варто влаштувати собі маленьке свято. І думати над новорічним образом варто починати вже зараз. Зібрали для вас п'ять найелегантніших трендових відтінків манікюру, які стануть бездоганною основою новорічного стилю.

Манікюр здатен задати тон усьому святковому вбранню та додати йому шляхетного шику. Для зустрічі Нового 2027 року експерти радять зробити ставку на багаті самодостатні тони, які гармонійно поєднуються як із сяйливими вечірніми сукнями, так і з теплим зимовим затишком.

Карміновий червоний став бездоганною драматичною альтернативою кричущому яскраво-червоному кольору. Цей насичений пігмент має розкішний вигляд і на м'якій овальній формі, і на витягнутому мигдалі, миттєво підкреслюючи бездоганну доглянутість рук.

Модний колір манікюру на 2027 рік: дивіться фото

М'який беж у стилістиці "чистих рук" залишається символом невимушеної розкоші. Вершкова ваніль, теплий пісочний тон або напівпрозора кремова основа делікатно підкреслюють тон шкіри та візуально подовжують пальці, створюючи ефект охайної природності.

Манікюр "чисті руки" на Новий рік: дивіться фото

Насичений баклажановий відтінок тріумфально повернувся на модні подіуми, посунувши звичний винний бордо. Складний темний пурпур найкраще розкривається у глянцевому виконанні на коротких нігтях м'якої квадратної форми.

Манікюр у кольорі баклажана: дивіться фото

Попелясто-блакитна палітра з ніжним димчастим підтоном прийшла на заміну насиченому кобальту. Таке стримане рішення дарує делікатний кольоровий акцент і зберігає витончену елегантність святкового образу.

Модні кольори манікюру на Новий рік 2027: дивіться фото

Глибокий відтінок какао та чорної кави впевнено закріпився в статусі головної темної бази сезону. Він бездоганно пасує до золотих ювелірних прикрас, світлого шовку чи контрастних текстурних тканин.

Манікюр у кольорі какао: дивіться фото

Поціновувачкам мерехтливих текстур та манікюру у стилі "чисті руки" стилісти радять звернути увагу на нещодавній нейл-дизайн Ніколь Кідман – "шампанські" нігті.