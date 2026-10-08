Ефект омолодження: б'юті-експертка назвала найкращі кольори лаку для манікюру після 50 років

Догляд за руками та вдало підібраний манікюр здатні надати образу особливої вишуканості. Правильний відтінок і форма лаку допомагають візуально омолодити шкіру та приховати вікові зміни.

Як повідомляє видання Vogue, з віком шкіра рук природно втрачає еластичність, стає тоншою та схильнішою до сухості чи пігментації. Однак манікюр може стати ефективним інструментом для візуального омолодження, якщо грамотно підібрати колір покриття.

Ідеальний манікюр для жінок за 50 років

Nail-експертка та амбасадорка бренду Neonail Italia Амбра Токкачієлі наголосила, що універсального відтінку для всіх не існує. За її словами, вибір лаку завжди має базуватися на індивідуальних особливостях шкіри.

Вдало підібраний колір робить дива. Він освітлює кисть, вирівнює тон шкіри та миттєво надає рукам свіжого та доглянутого вигляду,

– зазначила фахівчиня.

За наявності пігментації чи нерівного тону експертка радить уникати занадто яскравих жовтих і помаранчевих відтінків. Вони лише посилюють контраст і роблять цятки помітнішими. Натомість краще обирати рожевий нюд, холодний беж або молочні покриття. Адже ці відтінки роблять шкіру візуально рівнішою.

Манікюр, який омолоджує руки після 50 років / Фото Pinterest

Коли на шкірі є виражені зморшки, найкраще працюють щільні кремові текстури. М'які червоні відтінки, рум'яний рожевий або непрозорий нюд чудово згладжують текстуру. Водночас варто уникати занадто матових або перламутрових фінішів, які можуть підкреслити рельєф шкіри.

Колір нігтів, який омолоджує / Фото Pinterest

Для дуже тонких рук важливо створити ефект м'якого об'єму. Тож жінкам слід звернути увагу на напівпрозорі ніжні покриття та нюди в стилі old money. Занадто темні або насичені кольори, навпаки, роблять вигляд кисті суворішим.

Стильний манікюр для жінок за 50 років / Фото Pinterest

Якщо через прозору шкіру у вас дуже добре виражені вени, нейтралізувати синій колір допоможуть теплі та нейтральні тони. Персиковий, яскраво-рожевий або м'який кораловий візуально збалансують холодний підтон. Натомість надто холодні кольори лише підкреслять судинну сітку, тому від них краще відмовитися.

Яскравий манікюр на осінь для жінок за 50 років / Фото Pinterest

Що цікаво, антивіковий ефект манікюру залежить не лише від кольору, а й від форми нігтів. Експертка радить обирати середньо-коротку довжину, яка додає рукам легкості та елегантності.

Щодо форми, то найкраще вибирати м'який овал. Занадто гострі або квадратні нігті створюють надмірну суворість і можуть візуально додавати віку.

Класичний глянцевий топ залишається найвиграшнішим вибором для жінок після 50 років. Річ у тім, що він відбиває світло, підкреслює колір і додає манікюру доглянутого вигляду.

Раніше ми розповідали про найніжнішу альтернативу леопардовому манікюру на осінь.