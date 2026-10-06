Видання Cosmopolitan вже розглянуло найактуальніші варіації горохового принту, які варто спробувати на своїх нігтях цієї осені.

Трендовий манікюр на осінь 2026 року

Насичений бордовий манікюр у горошок ідеально передає теплий настрій жовтня та листопада. Глибокий винний відтінок слугує чудовим тлом для дрібних золотистих, бежевих або контрастних чорних цяток. Такий дизайн виглядає надзвичайно елегантно та розкішно доповнює затишні вовняні светри чи строгі офісні костюми. Майстри манікюру радять поєднувати глянцеве покриття з матовим топом, щоб додати візерунку додаткового об'єму та неймовірної глибини.

Бордовий манікюр у горошок на осінь 2026 / Фото Pinterest

Для прихильниць нестандартних рішень індустрія краси підготувала справжній хіт – polka dot nails з ефектом "котяче око". Магнітні гель-лаки дозволяють фахівцям формувати об'ємні блискучі краплі, які магічно змінюють свій колір залежно від кута падіння світла. Зазвичай майстри виконують такий дизайн на темному покритті, адже тоді магнітні часточки розкривають свою красу на всі 100%. Це бездоганний вибір для вечірніх виходів або просто для підняття настрою у похмурі дощові дні.

Манікюр "котяче око" на осінь / Фото Pinterest

Якщо ви шукаєте спокійне та повсякденне рішення, зверніть увагу на сірий манікюр у горошок. Жінки часто недооцінюють цей колір, хоча він чудово підкреслює красу будь-якої форми нігтьової пластини та гармонійно поєднується з усім осіннім гардеробом. Світло-попелястий або глибокий графітовий тон стає ідеальним полотном для мінімалістичних білих, сріблястих чи навіть неонових крапок.

Який стильний манікюр зробити восени / Фото Pinterest

Сучасний френч з гороховим принтом повністю руйнує стереотипи про нудну білу смужку на кінчику нігтя. Тепер фахівці прикрашають лінію посмішки дрібними кольоровими краплинками або залишають класичний край, додаючи візерунок виключно на прозору частину. Ця свіжа інтерпретація зберігає ніжність оригінального дизайну, проте додає йому максимальної грайливості та легкого французького шарму.

Френч з гороховим принтом / Фото Pinterest

Також ми не можемо оминути увагою класичний чорно-білий гороховий принт. Цей безпрограшний контраст ніколи не втрачає своєї актуальності, незалежно від сезону. Ви можете обрати білі горошини на вугільно-чорному тлі для драматичного ефекту або ж навпаки – розставити чорні акценти на білосніжній базі для більшої легкості. Такий манікюр миттєво привертає погляди, виглядає дуже сміливо та чудово підходить як для коротких, так і для довгих нігтів.

Манікюр з гороховим принтом на осінь / Фото Pinterest

Днями ми розповідали про стильні варіанти манікюру, які бездоганно лягають на будь-яку форму та довжину.