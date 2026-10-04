Головний секрет універсального манікюру – у його здатності адаптуватися під ваші руки, додавати образу доглянутості та мати доречний вигляд з будь-яким аутфітом. Зібрали чотири головні тренди, які гарантовано прикрасять ваші нігтики незалежно від обраної довжини чи форми.

Манікюр "дорогоцінні камені"

Це дизайн, який або імітує завдяки кольорам та формі, дорогоцінні камені, або використовує об’ємні техніки, щоб досягти бажаного ефекту. Цей дизайн може "зайти" не усім, але в плані форми та довжини нігтів тут проблем не буде.

Манікюр з ефектом дорогоцінних каменів: дивіться фото

Гарбузове котяче око

Дизайн "котяче око" вже можна вважати класикою нейл-арту. Щороку восени цей манікюр повертається у різноманітних варіантах. Цього року пропонуємо забрати собі у колекцію гарбузове котяче око під будь-яку форму нігтів.

Яскравий манікюр з ефектом котячого ока на осінь: дивіться фото

Ягідні відтінки

Насичені ягідні відтінки завжди мали популярність в осінньо-зимовому періоді. Вони мають благородний вигляд та чудово пасують до будь-яких аутфітів. Вибирайте для своїх нігтиків глибокий сливовий, вишневий, темно-синій та інші відтінки.

Сливовий манікюр на осінь: дивіться фото

Манікюр "сиропні нігті"

Це дизайн, який кольором та фактурою нагадує сироп. Майстри обирають напівпрозорі чи взагалі прозорі відтінки, щоб досягти скляного ефекту, що сяє. Манікюр виходить дуже оригінальним й головне – підійде під будь-яку форму та довжину.

Манікюр з ефектом сиропа: дивіться фото

Якщо ви шукаєте не просто універсальний манікюр, а ще й техніку, яка може омолодити ваші руки, то ми вже знаємо, що це може бути.