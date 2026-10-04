Главный секрет универсального маникюра – в его способности подстраиваться под ваши руки, придавать образу ухоженного вида и гармонично смотреться с любым нарядом. Мы собрали четыре главных тренда, которые гарантированно украсят ваши ноготки независимо от выбранной длины или формы.

Маникюр "драгоценные камни"

Это дизайн, который либо имитирует драгоценные камни благодаря цветам и форме, либо использует объемные техники для достижения желаемого эффекта. Этот дизайн может "подойти" не всем, но в плане формы и длины ногтей здесь проблем не будет.

Маникюр с эффектом драгоценных камней: смотрите фото

Тыквенный "кошачий глаз"

Дизайн "кошачий глаз" уже можно считать классикой нейл-арта. Каждый год осенью этот маникюр возвращается в самых разных вариантах. В этом году предлагаем взять в свою коллекцию тыквенный "кошачий глаз" под любую форму ногтей.

Яркий маникюр с эффектом кошачьего глаза на осень: смотрите фото

Ягодные оттенки

Насыщенные ягодные оттенки всегда пользовались популярностью в осенне-зимний период. Они выглядят благородно и прекрасно сочетаются с любыми нарядами. Выбирайте для своих ноготков глубокий сливовый, вишневый, темно-синий и другие оттенки.

Сливовый маникюр на осень: смотрите фото

Маникюр "сиропные ногти"

Это дизайн, который по цвету и фактуре напоминает сироп. Мастера выбирают полупрозрачные или вообще прозрачные оттенки, чтобы добиться сияющего стеклянного эффекта. Маникюр получается очень оригинальным и, главное, подойдет к любой форме и длине ногтей.

Маникюр с эффектом сиропа: смотрите фото

Если вы ищете не просто универсальный маникюр, но и технику, которая может омолодить ваши руки, то мы уже знаем, что это может быть.