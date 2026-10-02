Завдяки оригінальним принтам і сяйливим акцентам попелясті відтінки виглядають стильно, свіжо та надзвичайно виразно. Про це детальніше – пише видання Cosmopolitan.

Хромове сіре покриття

Цей дизайн створює сучасний дзеркальний ефект рідкого металу на нігтях. Майстри наносять сріблясту втирку поверх графітової чи димчастої бази, перетворюючи поверхню на гладке полотно. Такий дизайн грає холодними відблисками під яскравими лампами та додає образу футуристичного акценту.

Хромований сірий манікюр – стильний дизайн нігтів на осінь 2026 / Фото Pinterest

Світло-сірий манікюр

Повітряний і чистий відтінок ранкового туману або розведеного молока слугує свіжою альтернативою звичним нюдовим дизайнам. Світло-сіра гама освіжає шкіру рук, робить нігтьову пластину візуально охайнішою та доречно поєднується зі світлим осіннім трикотажем. Цей колір виглядає делікатно, тому приваблює шанувальниць стриманого мінімалізму.

Який трендовий манікюр зробити восени / Фото Pinterest

Сірий манікюр з металевими деталями

Тут спокійна матова або глянцева база виступає тлом для зухвалого декору. Майстри манікюру використовують об'ємні 3D-краплі рідкого срібла, хромовані тонкі стрічки, металеві заклепки або імітацію ланцюжків. Подібні акценти додають покриттю виразної текстури та відмінно поєднуються з масивними каблучками чи годинниками зі сталевим браслетом.

Красивий манікюр на осінь 2026 / Фото Pinterest

Класичний сірий манікюр

Однотонне попелясте або графітове покриття середньої насиченості залишається взірцем бездоганної суворості. Нагадуючи шляхетний граніт чи гладкий кашемір, цей варіант дарує образу відчуття зібраності та рівноваги. Класичний сірий манікюр доречний на будь-якій довжині й формі нігтів, адже він підкреслює правильну архітектуру та гармонує з базовими речами гардероба.

Сірий манікюр – головний тренд манікюру на осінь 2026 / Фото Pinterest

Геометричний принт

Поєднання димчастого тла з чіткими графічними фігурами перетворює нігті на полотно сучасного художника. Тонкі вертикальні діагоналі, суворі трикутники, мінімалістичні кути чи контрастні чорно-білі смуги дозволяють візуально видовжити пальці та приховати дрібні недосконалості форми нігтів.

Дизайн нігтів з геометричними фігурами / Фото Pinterest

Сіре покриття "котяче око"

Цей дизайн привертає увагу своїм виразним сяйвом, яке оживає під час кожного руху руки. За допомогою спеціального магніту дрібні сріблясті мікрочастинки збираються у м'яку мерехтливу смугу або розсіюються плавним оксамитовим відблиском графітовою глибиною лаку. Покриття нагадує холодний місячний камінь чи переливи важкого сірого шовку та додає нігтям загадкової елегантності.

Манікюр "котяче око" на осінь / Фото Pinterest

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