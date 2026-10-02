Благодаря оригинальным принтам и сияющим акцентам пепельные оттенки выглядят стильно, свежо и чрезвычайно выразительно. Подробнее об этом пишет издание Cosmopolitan.

Хромированное серое покрытие

Этот дизайн создает современный зеркальный эффект жидкого металла на ногтях. Мастера наносят серебристую втирку поверх графитовой или дымчатой базы, превращая поверхность в гладкое полотно. Такой дизайн играет холодными бликами под яркими лампами и придает образу футуристический акцент.

Хромированный серый маникюр – стильный дизайн ногтей на осень 2026 / Фото Pinterest

Светло-серый маникюр

Воздушный и чистый оттенок утреннего тумана или разбавленного молока служит свежей альтернативой привычным нюдовым дизайнам. Светло-серая гамма освежает кожу рук, делает ногтевую пластину визуально более ухоженной и удачно сочетается со светлым осенним трикотажем. Этот цвет выглядит деликатно, поэтому привлекает поклонниц сдержанного минимализма.

Какой трендовый маникюр сделать осенью / Фото Pinterest

Серый маникюр с металлическими деталями

Здесь спокойная матовая или глянцевая основа служит фоном для дерзкого декора. Мастера маникюра используют объемные 3D-капли жидкого серебра, хромированные тонкие ленты, металлические заклепки или имитацию цепочек. Подобные акценты придают покрытию выразительную текстуру и отлично сочетаются с массивными кольцами или часами со стальным браслетом.

Красивый маникюр на осень 2026 / Фото Pinterest

Классический серый маникюр

Однотонное пепельное или графитовое покрытие средней насыщенности остается образцом безупречной строгости. Напоминая благородный гранит или гладкий кашемир, этот вариант придает образу ощущение собранности и равновесия. Классический серый маникюр уместен на любой длине и форме ногтей, ведь он подчеркивает правильную архитектуру и гармонирует с базовыми вещами гардероба.

Серый маникюр – главный тренд маникюра на осень 2026 года / Фото Pinterest

Геометрический принт

Сочетание дымчатого фона с четкими графическими фигурами превращает ногти в холст современного художника. Тонкие вертикальные диагонали, строгие треугольники, минималистичные углы или контрастные черно-белые полосы позволяют визуально удлинить пальцы и скрыть мелкие несовершенства формы ногтей.

Дизайн ногтей с геометрическими фигурами / Фото Pinterest

Серое покрытие "кошачий глаз"

Этот дизайн привлекает внимание своим выразительным сиянием, которое оживает при каждом движении руки. С помощью специального магнита мелкие серебристые микрочастицы собираются в мягкую мерцающую полосу или рассеиваются плавным бархатистым отблеском в графитовой глубине лака. Покрытие напоминает холодный лунный камень или переливы тяжелого серого шелка и придает ногтям загадочную элегантность.

Маникюр "кошачий глаз" на осень / Фото Pinterest

Ранее мы рассказывали о модный маникюр, который этой осенью заменит бордовый цвет.