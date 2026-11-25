Ідеальний різдвяний манікюр: 5 трендових ідей на заміну звичайному червоному лаку
Ловіть добірку нетривіальних нейл-артів для зимових свят, які виходять за межі звичного класичного покриття. До списку головних фаворитів увійшли дизайни з делікатними бантами, дзеркальним журавлинним хромом та апетитними відтінками прянощів.
Грудневий період традиційно заохочує до сміливих б'юті-рішень, виразного сяйва та насичених барв. Оглядачі Vogue Scandinavia радять відійти від простого однотонного покриття та придивитися до креативних форм нейл-арту, здатних підняти настрій у передчутті свят.
Манікюр на Різдво 2026: стримані мінімалістичні акценти та виразні рішення
- Журавлинний хром. Глибокий червоний колір із дзеркальним металізованим фінішем став свіжою інтерпретацією святкової класики на мигдалеподібних нігтях. Сяйливий відтінок нагадує вишневий сироп або келих гарячого глегу та слугує ефектним б'юті-аксесуаром до темної оксамитової сукні.
Колір манікюру на Різдво / Фото з інстаграму thelittleproject_
- Ніжні бантики на нюдовій основі. Акуратні тонкі червоні чи золоті стрічки надають рукам зворушливого й водночас стриманого вигляду. Прозора або молочна нейтральна база гарантує елегантність і позбавляє хвилювань через помітне відростання нігтьової пластини під час тривалої зимової відпустки.
Манікюр на Різдво з золотими бантиками: дивіться фото
- Затишний пряничний нейл-арт. Ця ідея запозичена з традиційної скандинавської випічки, зокрема знаменитого імбирного печива. Насичений теплий каштаново-коричневий лак тут гармонійно комбінують із тонкими білими візерунками, що майстерно імітують солодку цукрову глазур.
Пряничний манікюр / Фото з інстаграму toriiitoriii
- Сяйливі небесні зірки. Дрібні золотисті металеві зірочки, хаотично розсипані по напівпрозорому рожевому фону, створюють делікатний космічний візерунок. Завдяки універсальності такий манікюр бездоганно пасуватиме як до затишної різдвяної вечері, так і до гучної новорічної вечірки без потреби поспішати на корекцію.
Модний манікюр на Різдво 2026 / Фото з інстаграму beauty_byhollie_
- Карамельний подвійний френч. Звичний французький манікюр набуває грайливого характеру завдяки подвійній лінії посмішки з почерговими білими та насичено-червоними смужками. Такий арт цитує впізнаваний різдвяний льодяник-тростину, зберігаючи при цьому строгість та витончену графічність ліній.
Манікюр у стилі карамельки на Різдво / Фото з інстаграму thenaillologist
У цю добірку також можна додати доволі оригінальний манікюр, який підійде до святкових образів. Дизайн має ще й гарну назву – "полуниця у шоколаді".