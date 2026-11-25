Ловіть добірку нетривіальних нейл-артів для зимових свят, які виходять за межі звичного класичного покриття. До списку головних фаворитів увійшли дизайни з делікатними бантами, дзеркальним журавлинним хромом та апетитними відтінками прянощів.

Грудневий період традиційно заохочує до сміливих б'юті-рішень, виразного сяйва та насичених барв. Оглядачі Vogue Scandinavia радять відійти від простого однотонного покриття та придивитися до креативних форм нейл-арту, здатних підняти настрій у передчутті свят.

Манікюр на Різдво 2026: стримані мінімалістичні акценти та виразні рішення

Журавлинний хром. Глибокий червоний колір із дзеркальним металізованим фінішем став свіжою інтерпретацією святкової класики на мигдалеподібних нігтях. Сяйливий відтінок нагадує вишневий сироп або келих гарячого глегу та слугує ефектним б'юті-аксесуаром до темної оксамитової сукні.



Колір манікюру на Різдво / Фото з інстаграму thelittleproject_

Ніжні бантики на нюдовій основі. Акуратні тонкі червоні чи золоті стрічки надають рукам зворушливого й водночас стриманого вигляду. Прозора або молочна нейтральна база гарантує елегантність і позбавляє хвилювань через помітне відростання нігтьової пластини під час тривалої зимової відпустки.

Манікюр на Різдво з золотими бантиками: дивіться фото

Затишний пряничний нейл-арт. Ця ідея запозичена з традиційної скандинавської випічки, зокрема знаменитого імбирного печива. Насичений теплий каштаново-коричневий лак тут гармонійно комбінують із тонкими білими візерунками, що майстерно імітують солодку цукрову глазур.



Пряничний манікюр / Фото з інстаграму toriiitoriii

Сяйливі небесні зірки. Дрібні золотисті металеві зірочки, хаотично розсипані по напівпрозорому рожевому фону, створюють делікатний космічний візерунок. Завдяки універсальності такий манікюр бездоганно пасуватиме як до затишної різдвяної вечері, так і до гучної новорічної вечірки без потреби поспішати на корекцію.



Модний манікюр на Різдво 2026 / Фото з інстаграму beauty_byhollie_

Карамельний подвійний френч. Звичний французький манікюр набуває грайливого характеру завдяки подвійній лінії посмішки з почерговими білими та насичено-червоними смужками. Такий арт цитує впізнаваний різдвяний льодяник-тростину, зберігаючи при цьому строгість та витончену графічність ліній.



Манікюр у стилі карамельки на Різдво / Фото з інстаграму thenaillologist

У цю добірку також можна додати доволі оригінальний манікюр, який підійде до святкових образів. Дизайн має ще й гарну назву – "полуниця у шоколаді".