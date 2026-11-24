Українська стилістка Олена Шевченко проаналізувала безліч модних показів, фешн-прогнозів, додала своє професійне спостереження й поділилася найтрендовішими кольорами, які будемо носити у 2027 році.

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Які кольори в моді у 2027 році

Стилістка наголошує, що найбільш популярними виявилися такі кольори: синій, червоний, помаранчевий, рожевий і зелений. Це ті кольори, які найчастіше траплялися у колекціях світових дизайнерів та серед аутфітів модниць. Олена поділилася порадами, з якими кольорами найкраще поєднувати цю п'ятірку.

З чим поєднувати синій

У тренді глибокі та насичені відтінки: Luminous Blue (головний колір року за версією WGSN), Princess Blue (Pantone) та подіумний Yves Klein Blue.

Найефектніший вигляд синій має у поєднанні з такими відтінками: лимонним (як у TWP); фіолетовим (Diane von Furstenberg); червоним (Ralph Lauren). Для більш стриманих і простих образів експерти Who What Wear радять комбінувати його з класичним білим або чорним.

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З чим носити синій у 2027 році / Колаж Олени Шевченко

З яким кольором поєднувати червоний

Актуальний чистий, насичений червоний без домішок бордо – наприклад, Chili Pepper (Pantone) або подіумний True Red, який дизайнери часто використовують у монохромних образах.

Стильні колірні пари для нього: синій (Ralph Lauren); фіолетовий (Tory Burch); гірчичний (Tibi).

З якими кольорами носити червоний / Колаж Олени Шевченко

Помаранчевий: з яким кольором поєднати

Цей колір стає значно інтенсивнішим за мандаринові та персикові відтінки минулих сезонів. Серед ключових тонів – Energy Orange (WGSN), Dragon Fire (Pantone) та подіумний Blood Orange. Найкращі поєднання для гардероба: бірюзовий (Jacquemus); шоколадний (Who What Wear); фіолетовий (Tory Burch).

Як носити помаранчевий у 2027 році / Колаж Олени Шевченко

З якими кольорами краще носити рожевий

Палітра охоплює відтінки від ніжного до гарячого: радісний Pop Pink (WGSN), м'який Rosy Future та яскравий Hibiscus (обидва від Pantone). Комбінувати рожевий варто з такими відтінками: кремовим (Eckhaus Latta); кольором моху (Ulla Johnson); гірчичним (Ulla Johnson).

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Як стильно носити рожевий / Колаж Олени Шевченко

З яким кольором поєднувати зелений

Головні відтінки сезону – природний Meadowland Green (WGSN), свіжий Daiquiri Green (Pantone) та подіумний Dirty Martini, який поєднує риси оливи й лайму та стилізується так само легко, як базовий хакі. Вдалі поєднання із зеленим: оливковий (Tibi); сливовий (Tory Burch); шоколадний (Who What Wear).

З якими кольорами носити зелений / Колаж Олени Шевченко

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