Це наймодніші кольори светрів, на які полюють модниці

Холодна пора року зовсім не зобов'язана бути монохромною чи похмурою, адже найкращим інструментом для оновлення гардероба стає саме трикотаж насичених відтінків. У сезоні осінь-зима 2026 – 2027 колоритні моделі витісняють базові тони та додають індивідуальності вашим осіннім комплектам, пише Vogue.

Реклама Adv

Синій светр

Кобальтово-синій светр знову повертає лідерські позиції після весняного піку популярності. Цей благородний, глибокий відтінок має статусний вигляд та легко комбінується як із класичними темно-синіми джинсами, так і зі світлими штанами.

Синій светр з темним денімом / Фото з Pinterest

Фіолетовий светр на осінь

Фіолетовий трикотаж став справжнім відкриттям подіумів і вже заполонив гардероби інфлюенсерок. Попри сміливість кольору, його просто інтегрувати в повсякденні луки: поєднуйте такий джемпер із шоколадним низом, чорною шкірою чи романтичними пастельними речами.

Фіолетовий светр з коричневими штанами / Фото з Pinterest

Червоний светр

Червоний джемпер вже давно перетворився на перевірену часом інвестицію, яка робить образ ефектним без зайвих зусиль. Яскравий рубіновий або теракотовий пуловер миттєво освіжає портретну зону та вдихає динаміку в діловий костюм чи затишний аутфіт вихідного дня.

Реклама

Червоний светр на осінь / Фото з Pinterest

Бірюзовий светр

Бірюзовий колір упевнено закріпився у колекціях брендів Tom Ford, Courrèges та Jacquemus, спростувавши статус швидкоплинного мікротренду. Такий відтінок дарує відчуття свіжості й стане вишуканою знахідкою для шанувальниць незвичних колірних акцентів.

Модні кольори светрів на осінь 2026 / Фото з Pinterest

Жовтий светр на осінь

Жовта гама відкриває простір для стилістичних експериментів відповідно до вашого настрою. Поціновувачки лаконічного стилю old money можуть зупинити вибір на ніжному вершково-масляному тоні, тоді як сміливим модницям підійде насичений сонячний джемпер.

Жовтий светр на осінь та зиму / Фото з Pinterest

Обираючи новий трикотаж, варто звертати увагу не лише на колір, а й на актуальні силуети. Поряд із комфортними комірами поло сьогодні на піку популярності лаконічні круглі вирізи crewneck, жіночні V-подібні декольте та виразне фактурне плетіння, які легко трансформують теплі образи в арт-об'єкти.