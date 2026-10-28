Это самые модные цвета свитеров, за которыми охотятся модницы

Холодное время года вовсе не обязательно должно быть однотонным или мрачным, ведь лучшим средством для обновления гардероба становится именно трикотаж насыщенных оттенков. В сезоне осень-зима 2026 – 2027 колоритные модели вытесняют базовые тона и придают индивидуальность вашим осенним нарядам, пишет Vogue.

Реклама Adv

Синий свитер

Кобальтово-синий свитер вновь возвращает лидерские позиции после весеннего пика популярности. Этот благородный, глубокий оттенок выглядит престижно и легко сочетается как с классическими темно-синими джинсами, так и со светлыми штанами.

Синий свитер с темным денимом / Фото с Pinterest

Фиолетовый свитер на осень

Фиолетовый трикотаж стал настоящим открытием подиумов и уже заполонил гардеробы инфлюенсерок. Несмотря на смелость цвета, его легко интегрировать в повседневные образы: сочетайте такой свитер с шоколадным низом, черной кожей или романтичными пастельными вещами.

Фиолетовый свитер с коричневыми штанами / Фото с Pinterest

Красный свитер

Красный свитер уже давно стал проверенной временем инвестицией, которая делает образ эффектным без лишних усилий. Яркий рубиновый или терракотовый пуловер мгновенно освежает лицо и придает динамики деловому костюму или уютному наряду для выходного дня.

Реклама

Красный свитер на осень / Фото с Pinterest

Бирюзовый свитер

Бирюзовый цвет уверенно закрепился в коллекциях брендов Tom Ford, Courrèges и Jacquemus, опровергнув статус мимолетного микротренда. Такой оттенок дарит ощущение свежести и станет изысканной находкой для поклонниц необычных цветовых акцентов.

Модные цвета свитеров на осень 2026 / Фото с Pinterest

Желтый свитер на осень

Желтая гамма открывает пространство для стилистических экспериментов в соответствии с вашим настроением. Ценительницам лаконичного стиля old money можно остановить свой выбор на нежном сливочно-масляном оттенке, тогда как смелым модницам подойдет насыщенный солнечный джемпер.

Желтый свитер на осень и зиму / Фото с Pinterest

Выбирая новый трикотаж, стоит обращать внимание не только на цвет, но также на актуальные силуэты. Наряду с удобными воротниками-поло сегодня на пике популярности лаконичные круглые вырезы crewneck, женственные V-образные декольте и выразительное фактурное плетение, которые легко превращают теплые образы в арт-объекты.