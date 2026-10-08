Лаконічний манікюр зі стразами: 5 варіантів, які мають елегантний вигляд

Секрет сучасного нейл-арту – в помірності та чистих лініях: коли сяйво стає не головним акцентом, а лише витонченою деталлю. Якщо додати блиску хочеться, але стандартний френч чи монохром здаються занадто простими, мінімалістичний дизайн із камінням стане ідеальним рішенням.

Манікюр з величезною кількістю стразів та каміння вже давно вийшов з моди й про це 24 Канал писав у матеріалі про антитренди нейл-артів цього року. Проте стрази все ще полюбляють модниці, хоч вже і не в такому обсязі. Розповідаємо, які нейл-дизайни зі стразами актуальні зараз.

Манікюр зі стразами та камінням: елегантний та простий

Натуральні нігті з кількома стразами. Це ідеальний варіант для тих, хто хоче додати трохи сяйва до своїх нігтиків, але не хоче, щоб це мало занадто яскравий вигляд. Лише нанесіть на природні нігтики прозору чи рожеву базу і додайте кілька стразів — можна на кожен пальчик, а можна лише на один чи два.



Ніжний манікюр з кількома стразами / Фото з інстаграму

Сріблястий декор. Насправді доволі лаконічний вигляд має сріблястий декор у поєднанні зі стразами. Навіть якщо вам захочеться покрити повністю нігтик цими прикрасами, все одно це матиме лаконічний та витончений вигляд. До того ж срібло на нігтях зараз в моді.



Сріблястий декор зі стразами на нігтях / Фото з інстаграму Gossip and Gloss

Кристали на кінчиках нігтів. Достатньо лише додати кристал у вигляді краплі на кінчик нігтя. Класний вигляд такий манікюр матиме на довгих нігтях з загостреним кінчиком. Додатково можна розмістити кристал біля початку росту нігтя по центру нігтьової пластини.

Манікюр з кристалами на кінчиках нігтів: дивіться відео

Манікюр зі стразами на кількох нігтиках. Цікавими акцентами можуть стати стрази лише на кількох нігтиках. Нехай базою буде французький манікюр, на якому можна розмістити перлини, кольорові камені чи класичні стрази. Ось такий варіант з червоними стразами може стати класним доповненням образу на Геловін.



Манікюр з червоними стразами на Геловін / Фото з інстаграму Dayanna Issey Sapiens

Манікюр з пірсингом. Нещодавно у мікротренди увірвався ще один дизайн – манікюр з пірсингом. Чому б не спробувати його просто зараз, обравши пірсинг з кристалами чи камінням. Це буде і лаконічно, і дуже стильно.



Манікюр з пірсингом з кристалами / Фото з інстаграму Iram Shelton

У таких справах головне – це не захоплюватися й не перестаратися. Для початку спробуйте розташувати стрази лише на кількох нігтях й подивитися, який це буде мати вигляд.