Можна сказати, що популярність манікюру з пірсингом цього сезону повернула Селена Гомес, а точніше її знаменитий зірковий нейл-майстр Том Бачик. Том вже дуже давно знайомий з Селеною й регулярно робить для неї вишукані та трендові дизайни.

Нещодавно на нігтиках Селени можна було побачити матовий відтінок червоного вина, прикрашений золотим декором. Том додав до нігтиків акторки лаконічні золоті кільця-пірсинг. Це моментально перетворило манікюр Гомес на щось, що нагадує ювелірні прикраси.



Манікюр Селени Гомес з пірсингом / Фото з інстаграму Тома Бачика

Обожнюю насичені вампірські кольори цього сезону та металевий декор, який додає гостроти,

– підписав світлину з манікюром Том Бачик.

Такий манікюр дійсно має вайб якоїсь загадковості, магії, ніби ви збираєтеся на бал, наповнений купою непередбачених подій. Відтворити його не так вже й складно – лише варто знати, як попросити свого майстра досягнути такого результату.

Як робиться манікюр з пірсингом

Щоб повторити цей тренд, достатньо просто сказати своєму нейл-майстру, що ви прагнете додати у манікюр пірсинг або акцентні кільця на вільний край нігтя. Не хвилюйтеся: ця процедура абсолютно безболісна, адже вона проводиться виключно на відрослій частині або на зміцненому покритті (гелі, акрилі чи тіпсах), тому ваша натуральна нігтьова пластина залишається в повній безпеці.



Манікюр з пірсингом / Фото з Pinterest

Майстер бере спеціальне мініатюрне мікросвердло, за кілька секунд робить акуратний і крихітний отвір у штучному матеріалі та вставляє туди вишукане золотисте чи срібне кільце.



Як роблять манікюр з пірсингом / Фото з Pinterest

А якщо ви поки що не готові до таких експериментів, то ловіть трендовий манікюр з горошком, який також увірвався у тренди.