Можно сказать, что популярность маникюра с пирсингом в этом сезоне вернула Селена Гомес, а точнее – ее знаменитый звездный мастер по маникюру Том Бачик. Том уже очень давно знаком с Селеной и регулярно создает для нее изысканные и модные дизайны.

Недавно на ногтях Селены можно было увидеть матовый оттенок красного вина, украшенный золотым декором. Том добавил к ногтям актрисы лаконичные золотые кольца-пирсинг. Это мгновенно превратило маникюр Гомес во что-то, напоминающее ювелирные украшения.



Маникюр Селены Гомес с пирсингом / Фото из инстаграма Тома Бачика

Обожаю насыщенные вампирские цвета этого сезона и металлический декор, который придает остроты,

– подписал фотографию с маникюром Том Бачик.

Такой маникюр действительно излучает ауру загадочности, магии, словно вы собираетесь на бал, полный неожиданных событий. Воссоздать его не так уж и сложно – нужно лишь знать, как попросить своего мастера добиться такого результата.

Как делается маникюр с пирсингом

Чтобы повторить этот тренд, достаточно просто сказать своему нейл-мастеру, что вы хотите добавить в маникюр пирсинг или акцентные кольца на свободный край ногтя. Не волнуйтесь: эта процедура абсолютно безболезненна, ведь она проводится исключительно на отросшей части или на упрочненном покрытии (геле, акриле или типсах), поэтому ваша натуральная ногтевая пластина остается в полной безопасности.



Маникюр с пирсингом / Фото с Pinterest

Мастер берет специальное миниатюрное микросверло, за несколько секунд проделывает аккуратное и крошечное отверстие в искусственном материале и вставляет туда изысканное золотистое или серебряное кольцо.



Как делают маникюр с пирсингом / Фото с Pinterest

А если вы пока не готовы к таким экспериментам, то обратите внимание на модный маникюр в горошек, который также ворвался в тренды.