Привіт з 2010: Майлі Сайрус показала модний повсякденний образ з хітів минулого

Мода дивовижно циклічна. Речі, про які ми, здавалося б, забули назавжди, систематично повертаються на світові подіуми та в гардероби інфлюенсерів. Наприклад, довгий час нас переконували, що завужені силуети й скінні залишилися в минулому, а об'ємні джинси запанували назавжди. Проте тренди знову доводять протилежне.

Яскравим підтвердженням цього став новий вихід Майлі Сайрус, яка продемонструвала свіжий погляд на "забутий" лук з 2010-х. Співачка з'явилася на публіці в стильному аутфіті, де головним акцентом стали джинси силуету slim-straight (завужені прямі, які злегка облягають стегна, але залишаються рівними донизу) у глибокому індиго-відтінку.

Останнє десятиліття подібні моделі перебували в тіні, проте Майлі довела, що такий денім може мати актуальний та невимушений вигляд.

Майлі Сайрус у джинсах, світшоті та балетках: дивіться фото

Але не тільки джинси стали головною фішкою її аутфіту. Образ Майлі – це вдале поєднання ностальгічних елементів:

чорні балетки Мері Джейн із ремінцем, що додають образу жіночності й грайливості;

вінтажний оверсайз-світшот, який врівноважує темний низ і робить лук розслабленим;

і, звісно ж, завужені прямі джинси темно-синього кольору, які підкреслюють силует і створюють витончену лінію ніг.



Майлі Сайрус повернула ретро в сучасний гардероб / скриншот з інстаграму

Зверніть увагу, що цей вінтажний образ Майлі Сайрус – перший дзвіночок, який говорить про ключовий вектор осіннього гардероба. Поєднання прямих (сигаретних) джинсів з елегантним пласким взуттям та об'ємним верхом створює ідеальний баланс між комфортом і модним вуличним стилем.

В рамках образа Майлі Сайрус можна гратися з деталями, заміняючи їх на інші, наприклад, на модні джинси Дуа Ліпи, які пасують абсолютно всім.