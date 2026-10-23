Замша та контрастні аксесуари: Міллі Боббі Браун вразила нетиповим осіннім образом у Нью-Йорку

У багатьох осініній гардероб традиційно асоціюється із землистими відтінками, але голлівудська зірка Міллі Боббі Браун зруйнувала ці стереотипи. На романтичну прогулянку містом акторка обрала ніжний рожевий total look.

Вона довела на власному прикладі, що фактурні матеріали чудово працюють у неочікуваній яскравій палітрі. Про це детальніше – пише видання Cosmopolitan.

Міллі Боббі Браун показала, як носити яскраву замшу цієї осені

Днями фотографи помітили Міллі Боббі Браун та Джейка Бонджові під час романтичного вечора на вулицях Нью-Йорка. Молода пара зовсім нещодавно всиновила хлопчика і вдруге відчула радість батьківства. Тепер закохані вирішили присвятити трохи часу лише одне одному. Їхній вихід миттєво привернув увагу модних оглядачів завдяки бездоганному смаку акторки та свіжому погляду на сезонні тренди.

Зазвичай восени зірки віддають перевагу коричневій, бордовій або гірчичній замші. Натомість Міллі одягнула костюм від бренду Modalità Vacanza у ніжному відтінку baby-pink, який зробив щільну фактуру тканини візуально невагомою. Зірка скомбінувала спідницю-олівець довжини міді з коротким топом без рукавів. До того ж верх має високу горловину та злегка відкриває живіт. Від вечірньої прохолоди Міллі врятував вкорочений замшевий жакет з того ж комплекту.

Аксесуари зіграли ключову роль у завершенні аутфіту акторки і додали йому правильного контрасту. Зокрема, дівчина обрала для себе класичну чорну сумку Gucci з впізнаваною червоно-зеленою смугою, яскраво-рожеві туфлі-слінгбеки на невеликих підборах та окуляри з масивними темними лінзами.

Водночас чоловік Міллі, Джейк Бонджові, віддав перевагу практичній монохромній базі. Він одягнув темно-синє поло зі штанами в тон та світлі кросівки. Разом закохані створили неймовірно гармонійний дует. У цій зірковій парі мінімалізм одного партнера ідеально балансує яскраві модні експерименти іншого.

У вересні закохані відсвяткували річницю свого весілля. З цієї нагоди Міллі Боббі Браун опублікувала фото з чоловіком та своїми дітьми.