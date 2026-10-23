Замша и контрастные аксессуары: Милли Бобби Браун поразила нетипичным осенним образом в Нью-Йорке

Она на собственном примере доказала, что фактурные материалы прекрасно смотрятся в неожиданной яркой цветовой гамме. Подробнее об этом пишет издание Cosmopolitan.

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Милли Бобби Браун показала, как носить яркую замшу этой осенью

На днях фотографы заметили Милли Бобби Браун и Джейка Бонджови во время романтического вечера на улицах Нью-Йорка. Молодая пара совсем недавно усыновила мальчика, и во второй раз испытала радость родительства. Теперь влюбленные решили уделить немного времени только друг другу. Их выход мгновенно привлек внимание модных обозревателей благодаря безупречному вкусу актрисы и свежему взгляду на сезонные тренды.

Обычно осенью звезды отдают предпочтение коричневой, бордовой или горчичной замше. Милли же надела костюм от бренда Modalità Vacanza в нежном оттенке baby-pink, который сделал плотную фактуру ткани визуально невесомой. Звезда скомбинировала юбку-карандаш длины миди с коротким топом без рукавов. К тому же топ имеет высокий вырез и слегка открывает живот. От вечерней прохлады Милли спас укороченный замшевый жакет из того же комплекта.

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Аксессуары сыграли ключевую роль в завершении образа актрисы и придали ему нужный контраст. В частности, девушка выбрала для себя классическую черную сумку Gucci с узнаваемой красно-зеленой полосой, ярко-розовые туфли-слингбеки на небольшом каблуке и очки с массивными темными линзами.

В то же время муж Милли, Джейк Бонджови, отдал предпочтение практичной монохромной основе. Он надел темно-синее поло с штанами в тон и светлые кроссовки. Вместе влюбленные создали невероятно гармоничный дуэт. В этой звездной паре минимализм одного партнера идеально уравновешивает яркие модные эксперименты другого.

В сентябре влюбленные отпраздновали годовщину своей свадьбы. По этому случаю Милли Бобби Браун опубликовала фото с мужем и своими детьми.