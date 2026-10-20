Час для б'юті-змін: 5 розкішних й трендових кольорів волосся на зиму

Осінь — це ідеальний час для того, щоб оновити свій стиль та завчасно підготуватися до морозної зимової краси. Якщо ви саме плануєте візит до колориста, ловіть п’ять найгарячіших трендових кольорів, які пануватимуть у б'юті-сфері найближчими місяцями.

Замість пласких монохромних фарбувань провідні стилісти роблять ставку на глибокі, багатовимірні та "дорогі" відтінки, пише Allure. Вони додають волоссю дзеркального блиску, візуального об'єму та мають чудовий вигляд у м'якому зимовому освітленні.

Чорна вишня (Black cherry)

Це насичений і темний брюнет із глибоким червоно-фіолетовим підтоном. У приміщенні таке фарбування має вигляд глянцевого шоколаду, проте на сонячному світлі спалахує благородними винними та вишневими відблисками.



Модні кольори волосся на зиму 2027 / Фото з інстаграму Salon Mia Bella

Каштановий червоний (Chestnut red)

На зміну яскравим рудим та мідним відтінкам приходить більш вишукана та стримана версія каштаново-мідної гами. Це глибокий, насичений і теплий колір без різких світлих пасом, який надає зачісці особливої елегантності.



Каштановий червоний колір волосся / Фото з Pinterest

Зимова ваніль (Winter vanilla)

Ніжний та м'який блонд, що зберігає ідеальний баланс між холодним платиновим та теплим золотавим відтінком. Такий колір нагадує кремову слонову кістку чи ваніль із перламутровим відливом, завдяки чому зачіска має доглянутий та свіжий вигляд.



Який колір волосся в моді восени та взимку / Фото з інстаграму Perth Hairdresser

Масляний мигдаль (Buttered almond)

Тепліша та невибаглива в догляді альтернатива класичному блонду з бежево-золотавими та медовими акцентами. Колористи залишають натуральнішу глибину біля коренів і створюють м'які, розмиті відблиски по всій довжині.



Колір волосся масляний мигдаль / Фото з інстаграму Kaitlyn Brown

Майже чорний брюнет (Almost-black brunette)

Темний глибокий відтінок мокко, який нагадує чорний, але розкривається теплими шоколадними нотами. Це фарбування не вимагає освітлення, зовсім не травмує структуру волосся та м'яко відростає без різких меж.



Модний колір волосся 2026 / Фото з Pinterest

Зміна кольору волосся дарує чудовий настрій і впевненість у собі. А щоб доповнити новий образ вишуканими деталями, ловіть добірку трендових аксесуарів на осінь-зиму.