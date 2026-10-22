Три наймодніші довжини пальта на осінь 2026: версія світових дизайнерів

Якщо ви саме зараз планували придбати затишне тепле пальто, пам'ятайте, що його довжина має вирішальне значення для пропорцій та щоденного комфорту. Розповідаємо, якої саме довжини були пальта на світових подіумах та як адаптувати ці тренди до власного гардероба.

У новому холодному сезоні дизайнери розділилися на три табори та запропонували свіжі погляди на класичний верхній одяг, пише Vogue. На головних подіумах чітко закріпилися три фаворити: зухвалі вкорочені фасони, бездоганна довжина міді та драматичні ультрадовгі максі.

Коротке пальто на осінь та зиму

Вкорочені пальта стали вишуканою альтернативою жакетам завдяки компактним силуетам від таких брендів, як Balenciaga, Gucci, Michael Kors та Altuzarra. Особливу увагу стилісти радять звернути на двобортні моделі peacoat із виразними широкими лацканами, які легко комбінуються як з діловою спідницею-олівцем, так і з базовим денімом.

Модне укорочене пальто на осінь 2026 Altuzarra: дивіться фото

Пальто міді на осінь 2026

Еталоном повсякденної гармонії залишається довжина міді, на яку зробили ставку Miuccia Prada, Raf Simons та Haider Ackermann. Модний дім Chanel презентував такі моделі у фірмовому твіді, запропонувавши носити їх з класичними штанами та модним взуттям з контрастним носком.

Модне твідове пальто міді Chanel: дивіться фото

Пальто довжини максі на осінь та зиму

Для максимального затишку та створення виразної силуетної вертикалі створені пальта довжини максі від Calvin Klein, Balmain і Valentino. Вони вирізняються масивними лініями та гіпертрофованими плечима, на тлі яких розкішно виглядає стильно заправлений за пояс теплий светр чи багатошаровий трикотажний комплект.

Пальто COS довжини максі: дивіться відео

Коли ідеальний силует і довжина визначені, саме час завершити образ стильною захисною деталлю від вітру. Гармонійним фінальним акордом до вашого нового пальта стануть найактуальніші модні головні убори цього холодного сезону.