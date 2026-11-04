Від них божеволіли усі: 5 культових пар взуття з 2000-х, які знову на піку моди

Мода нульових впевнено повертає свої позиції, даруючи осінньому гардеробу сміливі барви та грайливий настрій. Подіуми Мілана й Парижа доводять, що саме барвисте взуття стане головним фаворитом цього холодного сезону й буде утримувати лідерські позиції ще довго.

Світові подіуми офіційно проголосили повернення естетики нульових, де головна увага в аутфіті прикута до виразних кольорових акцентів на ніжках. Фешн-редактори Vogue зазначають, що яскраві туфлі та чоботи стали головними фаворитами сезону, потіснивши стриману класику.

Червоні туфлі на підборах

Модний дім Ferragamo доводить, що насичений кармінний чи глибокий гранатовий відтінок туфель бездоганно освіжає будь-яку базову капсулу. Таке взуття творить справжні дива з лаконічним монохромним трикотажем або спокійними костюмами зі штанами. Червоним туфлям на підборах бути!

Як стильно носити червоні туфлі на підборах: дивіться фото

Взуття кольору пастельної м'яти

Бренд Carven надихнувся архівними колекціями Dries Van Noten та повернув на подіуми ніжні м'ятні підбори. Вони вишукано поєднуються зі строгими штанами зі стрілками та елегантними вовняними пальтами, розбавляючи осінню стриманість. Але, судячи з показів колекцій світових брендів, будь-яке взуття кольору м'яти буде в тренді.



Взуття кольору м'яти знову в моді / Фото Shein

Сині туфлі-човники з 2000-х

Дизайнери Tokyo James пропонують переосмислити лаконічні форми за допомогою витончених гостроносих човників небесного кольору. Ця пара бездоганно вписується у мінімалістичний стиль та чудово комбінується зі спідницями міді й фактурними жилетами.



Сині туфлі-човники знову в моді / Фото з Pinterest

Сіре взуття на підборах

Вікторія Бекхем зробила ставку на елегантні туфлі з акцентним загостреним носком у прохолодному графітовому кольорі. Таке взуття слугує благородною альтернативою темній класиці, додаючи образу нотку розкішного інтелектуального шику.



Сіре взуття повернулося в моду / Фото з PInterest

Гірчично-жовті акцентні чоботи

Бренд Hermès відродив сміливу естетику гранжу початку століття, презентувавши високі шкіряні чоботи сонячного відтінку. Вони ідеально доповнюють спідниці будь-якої довжини та дозволяють створити ультрастильний повсякденний лук.

Жовті чоботи в моді восени та взимку 2026: дивіться фото

А якщо шукаєте щось більш актуальне, ніж ностальгійне взуття з 2000-х, то ловіть матеріал 24 Каналу про 5 наймодніших моделей чобіт.