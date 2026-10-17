Як носити два пояси в одному образі: стильна фішка повернулася у тренди

Цей стильний прийом уже підкорював модні хроніки кілька років тому, проте сьогодні естетика нашарування аксесуарів знову впевнено повернулася в гардероби інфлюенсерів. Сучасне прочитання тренду пропонує по-новому поглянути на звичні деталі та зробити талію головним фокусом усього вбрання.

Подвійний пояс – це цікавий стилістичний хід, який освіжає повсякденні луки та допомагає урізноманітнити базовий гардероб. До того ж це ідеальна можливість нарешті дістати та подарувати нове життя аксесуарам, які вже довгий час без діла лежали у вашій шафі. Розповідаємо, як цієї осені стильно носити два та більше поясів, щоб це мало доречний та стильний вигляд.

Як носити кілька поясів в одному осінньому образі

Насправді якихось суворих правил не існує. Головна ідея – не перестаратися та підбирати поясни так, щоб вони гармонійно поєднувалися між собою та з усім образом. Ось кілька стилістичних порад:

Грайте з пропорціями, а не з кольором. Щоб образ залишався гармонійним, дотримуйтеся правила трьох відтінків в усьому аутфіті, уникаючи зайвої строкатості. Два пояси дозволяють витончено зімітувати корсетну посадку та створити силует "пісочний годинник". Особливо виграшний вигляд це має з речами з чіткою лінією плечей або об'ємними рукавами.



Як стильно носити кілька поясів з жакетом / Фото з Pinterest

Додайте пояс-ланцюжок. Найпростіший спосіб опанувати тренд – скомбінувати класичний шкіряний ремінь із витонченим металевим ланцюжком або моделями з елементами у стилі бохо. Такий аксесуар працює як стильна прикраса для талії, роблячи багатошаровість легкою та продуманою.

Зробіть пояси головним героєм образу. Спроби поєднати два абсолютно однакові непомітні ремені часто може мати невиразний вигляд, тоді як подвійний аксесуар створений для того, щоб привертати увагу. Контрастні фактури або виразні пряжки можуть стати впевненою заявою, яка гармонійно тримає на собі весь комплект.

Кілька поясів в одному образі: дивіться фото

Носіть одразу кілька поясів. Можна піти ще далі й стилізувати не два, а одразу чотири тоненьких пояси. Така фішка може класно підійти під верхній одяг, якісь щільні фактури, наприклад об’ємний светр чи денім.

Кілька поясів з пальтом: дивіться фото

Цікавих стилістичних прийомів безліч, і цього року ми змогли переконатися у цьому завдяки стильним образам модниць з Тижня моди у Парижі. Ловіть 5 streetstyle-трендів, які можна вже забирати у свій гардероб.