Двойной пояс – это интересный стилистический ход, который освежает повседневные образы и помогает разнообразить базовый гардероб. К тому же это идеальная возможность наконец достать и дать новую жизнь аксессуарам, которые уже долгое время без дела лежали в вашем шкафу. Рассказываем, как этой осенью стильно носить два и более пояса, чтобы это выглядело уместно и стильно.

Как носить несколько поясов в одном осеннем образе

На самом деле каких-то строгих правил не существует. Главная идея – не переусердствовать и подбирать пояса так, чтобы они гармонично сочетались между собой и со всем образом. Вот несколько стилистических советов:

Играйте с пропорциями, а не с цветом. Чтобы образ оставался гармоничным, придерживайтесь правила трех оттенков во всем наряде, избегая излишней пестроты. Два пояса позволяют изящно имитировать корсетную посадку и создать силуэт "песочные часы". Особенно выигрышно это смотрится с вещами с четкой линией плеч или объемными рукавами.



Как стильно носить несколько поясов с жакетом / Фото с Pinterest

Добавьте пояс-цепочку. Самый простой способ освоить тренд – скомбинировать классический кожаный ремень с изящной металлической цепочкой или моделями с элементами в стиле бохо. Такой аксессуар служит стильным украшением талии, придавая многослойности легкости и продуманности.

Сделайте пояса главным героем образа. Попытки совместить два абсолютно одинаковых незаметных ремня часто могут выглядеть невыразительно, тогда как двойной аксессуар создан для того, чтобы привлекать внимание. Контрастные фактуры или выразительные пряжки могут стать уверенным заявлением, которое гармонично соединит весь наряд.

Несколько ремней в одном образе: смотрите фото

Носите сразу несколько ремней. Можно пойти еще дальше и стилизовать не два, а сразу четыре тонких ремня. Такая фишка может отлично подойти к верхней одежде из плотных тканей, например, к объемному свитеру или дениму.

Несколько поясов с пальто: смотрите фото

Интересных стилистических приемов множество, и в этом году мы смогли убедиться в этом благодаря стильным образам модниц с Недели моды в Париже. Ловите 5 streetstyle-трендов, которые уже можно забрать в свой гардероб.