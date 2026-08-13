Головний хіт аксесуарів: 5 акцентних головних уборів, які варто носити вже зараз

Літня спека давно перестала бути приводом ховатися в тіні, перетворившись на ідеальний майданчик для стилістичних експериментів. І капелюх в цих експериментах грає головну скрипку. Правильно підібраний капелюх здатен повністю змінити настрій будь-якого вбрання, додавши йому кінематографічності та виразного характеру.

Деякі головні убори цього сезону претендують на головне місце у вашому гардеробі, пише Vogue Ukraine. Тренд на ці акцентовані головні убори запустили скандинавські модниці, які вже давно відомі своїм неординарним стилем.

Модні головні убори 2026: топ трендових аксесуарів

Перше місце за практичністю та популярністю послідовно утримують класичні бейсболки. Модниці довели, що цей елемент давно вийшов за межі спортивних майданчиків, тож сміливо поєднують його з романтичними сукнями, строгими костюмами та об'ємними жакетами.



Як носити бейсболку модно / фото з інстаграму

Поруч із бейсболками впевнено крокують функціональні панами, які цього сезону отримали нове життя завдяки щільним тканинам, виразним текстурам і лаконічному крою. До речі, панаму модні блогерки також сміливо поєднують з речами з абсолютно різних стилів.



Стильні головні убори / фото з інстаграму

Для створення більш грайливих, ніжних або трохи вінтажних аутфітів модні дівчата масово обирають яскраві шовкові хустки та бандани з насиченими принтами. Вони зав'язують їх різними способами, перетворюючи на центральний кольоровий акцент усього комплекту.



Як носити хустку на голові / фото з інстаграму

Справжнім одкровенням сезону стали мереживні в'язані чіпці, що фіксуються стрічками під підборіддям або взагалі без них. Цей нестандартний і витончений елемент додає образу нотку ностальгії, грайливості та робить його неймовірно привабливим.



В'язана шапочка на літо / фото з інстаграму

Окремою пристрастю скандинавських дівчат стали вишукані шапки-каскетки, які впевнено повертаються у список найгарячіших трендів. Завдяки своєму структурованому крою цей аксесуар додає аутфіту особливого французького шику.



Модний капелюх каскетка / фото з інстаграму

Ще один цікавий аксесуар повернувся у тренди і ми будемо носити його у різних варіаціях восени та навіть взимку.