Некоторые головные уборы этого сезона претендуют на почетное место в вашем гардеробе, пишет Vogue Ukraine. Тенденцию на такие яркие головные уборы запустили скандинавские модницы, которые уже давно известны своим неординарным стилем.

Модные головные уборы 2026: топ трендовых аксессуаров

Первое место по практичности и популярности последовательно удерживают классические бейсболки. Модницы доказали, что этот элемент давно вышел за пределы спортивных площадок, поэтому смело сочетают его с романтичными платьями, строгими костюмами и объемными жакетами.



Как модно носить бейсболку / фото из инстаграма

Наряду с бейсболками уверенно идут функциональные панамы, которые в этом сезоне обрели новую жизнь благодаря плотным тканям, выразительным текстурам и лаконичному крою. Кстати, панаму модные блогерки также смело сочетают с вещами совершенно разных стилей.

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Стильные головные уборы / фото из инстаграма

Для создания более игривых, нежных или слегка винтажных аутфитов модные девушки массово выбирают яркие шелковые платки и банданы с насыщенными принтами. Они завязывают их по-разному, превращая в центральный цветовой акцент всего наряда.



Как носить платок на голове / фото из инстаграма

Настоящим открытием сезона стали кружевные вязаные чепчики, которые закрепляются лентами под подбородком или вообще без них. Этот нестандартный и изящный элемент придает образу нотку ностальгии, игривости и делает его невероятно привлекательным.



Вязаная шапочка на лето / фото из инстаграма

Отдельной страстью скандинавских девушек стали изысканные шапки-каскетки, которые уверенно возвращаются в список самых горячих трендов. Благодаря своему структурированному крою этот аксессуар придает аутфиту особый французский шик.



Модная шляпа-каскетка / фото из инстаграма

Еще один интересный аксессуар вернулся в тренды, и мы будем носить его в различных вариациях осенью и даже зимой.