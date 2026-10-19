Наймодніші головні убори на осінь: стилістка назвала топ аксесуарів

Восени 2026 року головні убори стають не лише практичним захистом від холоду, а й важливим акцентом образу. Біні, берети, кепі, капори та хустки допоможуть оновити звичний гардероб і додати йому індивідуальності.

Стилістка Галина Денисюк розповіла 24 Каналу, на які моделі та кольори варто звернути увагу цього сезону, як правильно поєднувати головні убори з верхнім одягом і яких помилок уникати під час вибору аксесуарів.



Стилістка Галина Денисенко / Фото з інстаграму стилістки

За словами експертки, один із найважливіших принципів сучасної стилізації – не обмежувати себе традиційними поєднаннями, а шукати цікаві контрасти.

Я б виділила кілька актуальних моделей. Насамперед це лаконічні біні з якісного трикотажу, вовни або кашеміру. Особливо цікавий вигляд мають моделі без зайвого декору, з акуратною посадкою,

– зазначила Денисюк.



Шапка біні знову в моді / Фото Enex

Також стилістка радить звернути увагу на берети, кепі та капелюхи з чіткою формою. Окреме місце в осінньому гардеробі можуть посісти капори, хустки та головні убори з хутряними фактурами. Вони допомагають зробити стилізацію виразнішою та підкреслити індивідуальний стиль.



Модні головні убори на зиму 2026 / Фото з Pinterest

З чим носити біні, берет і кепі восени

Сучасна мода дозволяє відходити від звичних комбінацій і поєднувати речі з різною стилістикою. Наприклад, класичне пальто не обов’язково доповнювати елегантним беретом або капелюхом – не менш цікаво воно матиме вигляд зі звичайною трикотажною біні.

Біні є й найуніверсальнішим варіантом для пуховика. Проте тут важливо враховувати пропорції: якщо верхній одяг об’ємний, краще віддати перевагу лаконічній моделі, щоб не перевантажувати силует.



Які головні убори будуть модними взимку 2026 / Фото з Pinterest

Для тренчів Галина Денисюк рекомендує обирати кепі, хустки та лаконічні головні убори. Зі шкіряними куртками, на її думку, добре поєднуються берети або тонкі трикотажні шапки, які створюють баланс між жіночністю та більш грубими елементами.



Берет знову в моді восени 2026 / Фото з Pinterest

Окремо стилістка звертає увагу на поєднання кольорів. Вона не радить обов’язково підбирати шапку, шарф і сумку в одному відтінку. Натомість цікавіший вигляд мають комбінації різних кольорів і фактур, які гармонійно доповнюють одне одного.

Окрім головного убору стилісти радять додавати у свої образи інші аксесуари. Раніше 24 Канал розповідав про 5 трендових аксесуарів, які вже можна носити.