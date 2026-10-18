Як зазначають стилісти німецького видання Myself, достатньо кількох штрихів, аби звичайні джинси, светр і пальто виглядали в рази дорожче. Модницям варто зробити ставку на форму, текстуру та лаконічність.
Стильні аксесуари на осінь 2026
Невелика хустка на шиї здатна освіжити будь-який базовий аутфіт. У поєднанні з класичним тренчем, структурованим блейзером чи затишним трикотажним пуловером вона швидко створює елегантний образ.
Стильна хустка на осінь / Фото Pinterest
Шкіряні рукавички або якісні моделі з екошкіри завжди мають благородніший вигляд, ніж звичайні в'язані варіанти. Вони гармонійно доповнюють пальто та миттєво перетворюють повсякденний "лук" на стильний модний аутфіт.
Модні шкіряні рукавички, які можна носити восени / Фото Amatto Shoes
Шкіряний ремінь варто носити не лише з джинсами чи штанами, але й поверх оверсайз жакетів або трикотажних суконь. За словами стилістів, він гарно підкреслить талію і вкаже на майстерно пророблену роботу з пропорціями силуету.
Як носити ремінь восени / Фото Pinterest
Лаконічний наручний годинник зі шкіряним ремінцем чи металевим браслетом слугує вишуканим завершальним штрихом будь-якого образу. Коли він ненав'язливо визирає з-під манжета джемпера, аутфіт одразу набуває зібраного та дорогого вигляду.
Годинник зі шкіряним ремінцем / Фото з інстаграму Velare archieve
Об'ємний і щільний шарф у благородних відтінках кемел, шоколаду, графіту чи крему стає головним героєм гардероба в холодну пору. Стилісти радять обирати м'які тканини, адже надто тонкий матеріал часто спрощує навіть найстильніший комплект.
Образ з об'ємним шарфом на осінь 2026 / Фото Pinterest
Щоб аксесуари виглядали бездоганно, важливо дотримуватися кількох правил:
- Узгоджуйте відтінки металу пряжки ременя, фурнітури годинника та прикрас між собою;
- Повторюйте колір одного з аксесуарів в іншій деталі гардероба;
- Обмежуйтеся двома-трьома акцентами одночасно, аби не перевантажити образ;
- Своєчасно доглядайте за речами, прибирайте ковтунці з шарфів та зберігайте охайний вигляд шкіри.
Раніше ми розповідали про сонцезахисні окуляри, які модниці носять вже цієї осені.