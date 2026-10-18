Як зазначають стилісти німецького видання Myself, достатньо кількох штрихів, аби звичайні джинси, светр і пальто виглядали в рази дорожче. Модницям варто зробити ставку на форму, текстуру та лаконічність.

Стильні аксесуари на осінь 2026

Невелика хустка на шиї здатна освіжити будь-який базовий аутфіт. У поєднанні з класичним тренчем, структурованим блейзером чи затишним трикотажним пуловером вона швидко створює елегантний образ.

Стильна хустка на осінь / Фото Pinterest

Шкіряні рукавички або якісні моделі з екошкіри завжди мають благородніший вигляд, ніж звичайні в'язані варіанти. Вони гармонійно доповнюють пальто та миттєво перетворюють повсякденний "лук" на стильний модний аутфіт.

Модні шкіряні рукавички, які можна носити восени / Фото Amatto Shoes

Шкіряний ремінь варто носити не лише з джинсами чи штанами, але й поверх оверсайз жакетів або трикотажних суконь. За словами стилістів, він гарно підкреслить талію і вкаже на майстерно пророблену роботу з пропорціями силуету.

Як носити ремінь восени / Фото Pinterest

Лаконічний наручний годинник зі шкіряним ремінцем чи металевим браслетом слугує вишуканим завершальним штрихом будь-якого образу. Коли він ненав'язливо визирає з-під манжета джемпера, аутфіт одразу набуває зібраного та дорогого вигляду.

Годинник зі шкіряним ремінцем / Фото з інстаграму Velare archieve

Об'ємний і щільний шарф у благородних відтінках кемел, шоколаду, графіту чи крему стає головним героєм гардероба в холодну пору. Стилісти радять обирати м'які тканини, адже надто тонкий матеріал часто спрощує навіть найстильніший комплект.

Образ з об'ємним шарфом на осінь 2026 / Фото Pinterest

Щоб аксесуари виглядали бездоганно, важливо дотримуватися кількох правил:

Узгоджуйте відтінки металу пряжки ременя, фурнітури годинника та прикрас між собою; Повторюйте колір одного з аксесуарів в іншій деталі гардероба; Обмежуйтеся двома-трьома акцентами одночасно, аби не перевантажити образ; Своєчасно доглядайте за речами, прибирайте ковтунці з шарфів та зберігайте охайний вигляд шкіри.

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