Как отмечают стилисты немецкого издания Myself, достаточно нескольких штрихов, чтобы обычные джинсы, свитер и пальто выглядели в разы дороже. Модницам стоит сделать ставку на форму, текстуру и лаконичность.
Стильные аксессуары на осень 2026
Небольшой платок на шее способен освежить любой базовый наряд. В сочетании с классическим тренчем, структурированным блейзером или уютным трикотажным пуловером он быстро создает элегантный образ.
Стильный платок на осень / Фото Pinterest
Кожаные перчатки или качественные модели из экокожи всегда выглядят более благородно, чем обычные вязаные варианты. Они гармонично дополняют пальто и мгновенно превращают повседневный "лук" в стильный модный наряд.
Модные кожаные перчатки, которые можно носить осенью / Фото Amatto Shoes
Кожаный ремень стоит носить не только с джинсами или штанами, но и поверх оверсайз-жакетов или трикотажных платьев. По словам стилистов, он красиво подчеркнет талию и укажет на искусно проработанные пропорции силуэта.
Как носить ремень осенью / Фото Pinterest
Лаконичные наручные часы с кожаным ремешком или металлическим браслетом служат изысканным завершающим штрихом любого образа. Когда он ненавязчиво выглядывает из-под манжеты джемпера, наряд сразу приобретает сдержанный и дорогой вид.
Часы с кожаным ремешком / Фото из инстаграма Velare archieve
Объемный и плотный шарф в благородных оттенках камеля, шоколада, графита или крема становится главным героем гардероба в холодное время года. Стилисты советуют выбирать мягкие ткани, ведь слишком тонкий материал часто упрощает даже самый стильный комплект.
Образ с объемным шарфом на осень 2026 / Фото Pinterest
Чтобы аксессуары выглядели безупречно, важно соблюдать несколько правил:
- Согласовывайте оттенки металла пряжки ремня, фурнитуры часов и украшений между собой;
- Повторяйте цвет одного из аксессуаров в другой детали гардероба;
- Ограничивайтесь двумя-тремя акцентами одновременно, чтобы не перегрузить образ;
- Своевременно ухаживайте за вещами, убирайте катушки с шарфов и поддерживайте опрятный вид кожи.
Ранее мы рассказывали о солнцезащитных очках, которые модницы носят уже этой осенью.