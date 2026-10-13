Осенью, когда солнечный свет становится мягче, но нередко ослепляет из-за низкого положения солнца, этот аксессуар не только выполняет практическую защитную функцию, но и придает завершенности уютным образам. Стильные очки способны мгновенно освежить лицо, расставить нужные акценты в многослойных образах, а также скрыть следы усталости после долгого рабочего дня.
Классические авиаторы
Эта модель считается вневременной, поэтому в любой сезон любого года будет всегда актуальной. Выбирайте модель с золотой оправой и коричневыми линзами с градиентом, и эти очки будут вписываться в каждый ваш образ.
Очки-авиаторы на осень 2026 / Фото с Pinterest
Минималистичные овальные очки
Сдержанные варианты очков, напоминающие силуэты 90-х годов, снова в моде. Это может быть черная оправа с голубыми или коричневыми линзами, без лишнего декора. А можно выбрать что-то поинтереснее, например, оправу под леопарда и желтые стекла.
Какие очки в моде осенью 2026 года / Фото из инстаграма Juliet
Очки в цветной оправе
В этом сезоне наблюдается всплеск ярких аксессуаров, поэтому очки любой формы можно выбирать в яркой оправе: красной, зеленой, желтой, синей. Можно дополнить их другим аксессуаром в тон, чтобы образ выглядел целостным.
Солнцезащитные очки в зеленой оправе / Фото Zoe de pass
Оверсайз и геометрические формы
Объемные очки в массивной оправе снова покоряют модниц. Они прекрасно сочетаются с осенними пальто, уютными свитерами и придают образу загадочности. Выбирайте глубокие шоколадные, винные или классические черепаховые оттенки.
Большие очки на осень 2026 / Фото с Pinterest
Футуристические и спортивные модели
Спортивная эстетика остается одним из главных трендов осени. Модели-маски или узкие очки с прозрачными или зеркальными линзами создадут интересный контраст с фактурным осенним гардеробом.
Какие очки в моде осенью 2026 года / Фото с Pinterest
Помимо солнцезащитных очков в тренде еще несколько аксессуаров, о которых ранее рассказал дизайнер Андре Тан.