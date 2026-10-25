Геть сезонну сірість: 4 трендові відтінки верхнього одягу, які зроблять гардероб яскравим

Осінь і зима – зовсім не привід перетворювати свій гардероб у суцільну сіро-чорну гаму. Час розбити монотонність холодних днів і дати волю яскравим акцентам, які моментально піднімають настрій.

Поки більшість за звичкою обирає практичні темні відтінки, зіркові модниці вже задають нові правила гри. Влучним прикладом стала королева Летиція, яка захопила погляди своїм розкішним рожевим пальто, довівши, що соковиті барви личать будь-якому сезону. Редакція Vogue проаналізувала колекції світових брендів й з'ясувала, що цього сезону в моді буде яскравий насичений верхній одяг.

Червоний

Головний фаворит багатьох сезонів, який миттєво приковує до себе погляди. Його легко стилізувати: він чудово виступає самостійним акцентом із нейтральними речами або ж комбінується з іншими соковитими барвами.



Червоне пальто на зиму 2027 / Фото з інстаграму dressentials.eg

Бордовий

Глибокий бургунді лишається на піку популярності вже кілька сезонів поспіль. Цього разу дизайнери переносять цей розкішний відтінок на шкіряні пальта, тренчі та вкорочені моделі верхнього одягу.



Пальто кольору бургунді / Фото з інстаграму taina.csg

Фіолетовий

Ключовий колір сезону осінь-зима 2026 – 2027, який заполонив світові подіуми. У колекціях провідних брендів можна знайти як насичені та яскраві варіації фіолетового, так і стримані, ніби злегка прибиті пилом відтінки.



Фіолетове пухнасте пальто на зиму / Фото з інстаграму ingridwilkinson

Білий і молочний

Світла палітра стає центральним рішенням для осінньо-зимового гардероба. Окрім чистого білого, дизайнери радять звернути увагу на затишні молочні, кремові тони та відтінок слонової кістки.



Молочне пальто для зими 2027 / Фото з Pinterest

До речі, якщо ви шукаєте натхнення для оновлення гардероба, ловіть матеріал про модні моделі верхнього одягу на осінь, де ми зібрали найактуальніші фасони сезону.