Сміливий акцент у гардеробі: як носити наймодніші кросівки з анімалістичним принтом

Цієї осені анімалістичні мотиви остаточно підкорили світ повсякденного спортивного взуття. Трендові кросівки з природними візерунками майстерно освіжають базовий гардероб, і ми впевнені, що одну з цих пар ви захочете додати до свого гардероба.

Фешн-оглядачка Marie Claire Келсі Стігман зазначає, що спортивне взуття з тваринними мотивами стало головним об'єктом захоплення цього сезону. Поряд із культовими леопардовими сумками та балетками, спортивні силуети отримали яскраву екзотичну інтерпретацію. Модні бренди, серед яких Adidas, Nike, New Balance, Autry та Puma, перетворили сміливі візерунки на найгарячіший тренд вуличної моди.



Осінній образ з анімалістичними кросівками / Фото з інстаграму sam_sarah

У фокусі стилістів опинилося одразу кілька природних мотивів. Беззаперечним фаворитом залишається класичний леопард, особливо у поєднанні з фактурною поверхнею під поні. Водночас шалену популярність здобули графічні смуги зебри, контрастні коров'ячі плями, елегантне тиснення під шкіру пітона, динамічне тигрове забарвлення та дуже милий принт під оленя "бембі". Чорно-білі та стримані кавові варіанти експерти радять сприймати як нову універсальну нейтральну базу.



Анімалістичні кеди та кросівки знову в моді у 2026 році / Фото karolinamalisova



Кросівки з принтом бембі зі світлими штанами / Фото з інстаграму yr_personalshopper



Які кросівки в моді восени 2026 / Фото viavaishoes

Як гармонійно поєднувати анімалістичні кросівки

Секрет ідеального образу криється в балансі та правильних пропорціях, адже взуття має залишатися головним акцентом. Такі кросівки мають неперевершений вигляд із монохромними лаконічними комплектами: прямими темними джинсами, білою базовою сорочкою та структурованим оверсайз-жакетом. Вони додають грайливості затишним трикотажним сетам у відтінках шоколаду, карамелі або вершків.



З чим носити леопардові кросівки / Фото з інстаграму sandrinemrn

Для елегантного міського виходу комбінуйте хижу пару з шовковою спідницею максі, об'ємним светром грубої в'язки та класичним довгим тренчем. Сміливі модниці можуть підтримати візерунок взуття лаконічним шкіряним ременем або сумкою з подібним мотивом.



Як носити анімалістичні кросівки восени / Фото з інстаграму lucky_girl_h

А до цих дуже стильних анімалістичних кросівок підійдуть трендові джинси-буткати, які вже носять модниці по всьому світу.