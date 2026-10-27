Головний денім-тренд осені: стильні способи носити джинси-буткати

Джинси-буткати є ідеальною золотою серединою між надміру тісними скінні та надто об'ємними оверсайз-моделями. Вони м'яко облягають стегна й злегка розширюються від коліна до щиколотки, створюючи елегантну та гармонійну силуетну лінію. Цього сезону стилісти пропонують носити їх у найрізноманітніших комбінаціях для будь-якого випадку, пише італійський Vogue.

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З чим носити буткати восени та взимку

Для створення образу в дусі 70-х поєднуйте буткати з речами з тієї ж епохи. Це можуть бути принтовані блейзери та сорочки з візерунками в ніжній палітрі. Доповнюйте образи цікавими аксесуарами та прикрасами.

З чим носити джинси-буткати зараз: дивіться фото

З яким верхом носити буткати / Фото з Pinterest

Шанувальницям розслабленого стилю сподобається комбінація з фланелевою сорочкою в клітинку та ковбойськими чоботами, адже розширена штанина розроблена саме під високу халяву. У холодні дні обирайте довге пальто та чоботи до коліна, доповнюючи сет кашеміровим шарфом або светром, накинутим на плечі.

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З чим носити джинси-буткати восени 2026: дивіться фото

Для елегантного преппі-стилю міксуйте трендовий денім зі смугастим поло та строгим сірим пальтом прямого крою. Затишний осінній аутфіт вийде із замшевим бомбером, високим коміром водолазки та ковбойськими черевиками.

Як стильно носити буткати / Фото з Pinterest

Якщо вагаєтеся з вибором, одягайте об'ємний чоловічий блейзер поверх футболки з принтом, що чудово врівноважить прилеглий крій штанів. А для міського рокерського шику вибирайте шкіряну куртку або шкіряний жакет у поєднанні з чорними ankle boots.

Що таке буткати та як їх носити / Фото з інстаграму ingridedvinsen

До джинсів-буткатів також підійде одна з цих трендових блузок, яку носитимемо впродовж цієї осені та взимку 2027.