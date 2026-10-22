Судячи з модних показів колекцій світових брендів, саме ці блузки стануть ключовими та задаватимуть настрій сезону осінь-зима 2026 – 2027, пише Vogue. Саме цей елемент стане бездоганною основою для будь-яких комбінацій з улюбленими джинсами, класичними штанами чи спідницями міді. Блузки легко можна адаптувати під прохолодний сезон, використовуючи прийом багатошаровості.

Модні блузки на осінь та зиму

Серед фаворитів світових кутюр'є можна виділити такі актуальні варіанти:

блузки з делікатним пір'ям: моделі від Genny, Chanel та Jacquemus демонструють, що пір'я на манжетах або подолі миттєво підносить образ до рівня haute couture. Обирайте лаконічні варіанти, щоб не перетворити образ на театральний;



Модні блузки з пір'ям / Фото з Pinterest

вікторіанський шик: витончені високі коміри, рюші та мереживо, які показали Dolce & Gabbana та Fendi, додають драматизму й аристократизму;

романтичне бохо: розслаблені силуети, оборки та етнічні акценти від Chloé та Ulla Johnson повертають дух вільної жіночності 70-х;



Модна блузка бохо на осінь / Фото з Pinterest

чуттєві прозорі тканини: легкі напівпрозорі блузи, які Miu Miu пропонує стилізувати поверх базових топів, мають звабливий, але стриманий вигляд;

банти родом із 80-х: об'ємні зав'язки на шиї, як у колекціях Khaite та Sacai, легко трансформуються в краватку або елегантний вільний шарф;



Блузка з бантом / Фото з Pinterest

квітковий декор: об'ємні накладні аплікації та вишивка у Chanel та Christian Dior перетворюють одяг на справжній артоб'єкт;

акцентні рукави: силуети з виразними підплічниками чи рукавами-буфами від Carven та Carolina Herrera формують бездоганну лінію плечей;



Модні блузки та сорочки на осінь / Фото з Pinterest

складне драпування: асиметричні складки на блузах від Mugler та Givenchy вигідно моделюють фігуру й підкреслюють талію;

ефектні паєтки: сяйливі вкорочені фасони від Michael Kors забезпечать святковий настрій навіть у найпохмуріший день.



Модні блузки з паєтками / Фото з Pinterest

Обирайте фасони, які найкраще відображають ваш внутрішній стан, та сміливо експериментуйте з фактурами. А для тих прохолодних днів, коли хочеться загорнутися у максимальний затишок, ловіть матеріал про наймодніші светри сезону, які бездоганно поєднуються як зі спідницями, так і з улюбленим денімом.