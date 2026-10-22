Судя по модным показам коллекций мировых брендов, именно эти блузки станут ключевыми и будут задавать настроение сезона осень-зима 2026 – 2027, пишет Vogue. Именно этот элемент станет безупречной основой для любых комбинаций с любимыми джинсами, классическими брюками или юбками миди. Блузки легко адаптировать к прохладному сезону, используя прием многослойности.

Модные блузки на осень и зиму

Среди фаворитов мировых кутюрье можно выделить такие актуальные варианты:

блузки с нежными перьями: модели от Genny, Chanel и Jacquemus демонстрируют, что перья на манжетах или подоле мгновенно поднимают образ до уровня haute couture. Выбирайте лаконичные варианты, чтобы не превратить образ в театральный;



Модные блузки с перьями / Фото с Pinterest

викторианский шик: изящные высокие воротники, рюши и кружево, представленные Dolce & Gabbana и Fendi, придают образу драматизма и аристократизма;

романтическое бохо: расслабленные силуэты, оборки и этнические акценты от Chloé и Ulla Johnson возвращают дух свободной женственности 70-х;



Модная блузка в стиле бохо на осень / Фото с Pinterest

чувственные прозрачные ткани: легкие полупрозрачные блузки, которые Miu Miu предлагает стилизовать поверх базовых топов, выглядят соблазнительно, но сдержанно;

банты из 80-х: объемные завязки на шее, как в коллекциях Khaite и Sacai, легко трансформируются в галстук или элегантный свободный шарф;



Блузка с бантом / Фото с Pinterest

цветочный декор: объемные накладные аппликации и вышивка у Chanel и Christian Dior превращают одежду в настоящий арт-объект;

акцентные рукава: силуэты с выразительными подплечниками или рукавами-буфами от Carven и Carolina Herrera формируют безупречную линию плеч;



Модные блузки и рубашки на осень / Фото с Pinterest

сложная драпировка: асимметричные складки на блузках от Mugler и Givenchy выгодно моделируют фигуру и подчеркивают талию;

эффектные пайетки: сияющие укороченные фасоны от Michael Kors обеспечат праздничное настроение даже в самый пасмурный день.



Модные блузки с пайетками / Фото с Pinterest

Выбирайте фасоны, которые лучше всего отражают ваше внутреннее состояние, и смело экспериментируйте с фактурами. А для тех прохладных дней, когда хочется укутаться в максимальный уют, ловите статью о самых модных свитерах сезона, которые безупречно сочетаются как с юбками, так и с любимым денимом.