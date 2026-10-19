Чим замінити звичні штани восени та взимку, щоб створити надзвичайно стильний образ

З настанням холодів звичні комбінації зі штанами чи спідницями нерідко починають здаватися надто передбачуваними. Восени та взимку 2026 року новою стильною альтернативою стають легінси, які повертають образу легкість та елегантність.

У новому холодному сезоні дизайнери запропонували замінити класичний низ практичними лосинами. Про це повідомляє видання Cosmopolitan.

Стильна альтернатива штанам восени та взимку 2026 – 2027

На подіумах осінь-зима 2026 легінси стали ключовим акцентом. Наприклад, у Gucci їх скомбінували з жакетом і водолазкою, в Alexander McQueen доповнили сорочкою, у Balenciaga поєднали з об'ємним верхнім одягом, а в Alaïa одягли із сукнею-футляром.

З чим носити легінси восени / Скриншот з інстаграм-сторіс Balenciaga

Такий подіумний прийом дуже легко перенести в реальне життя, адже жакети, сорочки та пальта вже є в базовому гардеробі. До того ж у холодний період саме легінси допомагають підкреслити витончені лінії силуету, не обтяжуючи нижню частину образу.

Модний образ з легінсами на осінь 2026 / Фото Pinterest

Модні інфлюенсерки активно доводять, що лосини давно вийшли за межі виключно спортивного стилю. Для бездоганного щоденного аутфіту варто спробувати кілька перевірених формул:

довгий тренч або пальто, легінси зі штрипками та витончене взуття на підборах;

об'ємна куртка, щільні легінси та високі осінні чоботи;

шкіряна куртка, легінси, зав'язаний на стегнах светр і взуття на пласкій підошві.

Стильний образ зі шкірянкою та легінсами / Фото Pinterest

Український дизайнер Андре Тан також радить розширювати сезонну капсулу та обирати практичні альтернативи деніму. За словами стиліста, варто робити ставку на речі, що гармонійно підкреслюють фігуру та дарують повний комфорт.