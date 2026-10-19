В новом холодном сезоне дизайнеры предложили заменить классический низ на практичные лосины. Об этом сообщает издание Cosmopolitan.

Стильная альтернатива штанам осенью и зимой 2026 – 2027

На подиумах осень-зима 2026 легинсы стали ключевым акцентом. Например, в Gucci их скомбинировали с жакетом и водолазкой, в Alexander McQueen дополнили рубашкой, в Balenciaga сочетали с объемной верхней одеждой, а в Alaïa надели с платьем-футляром.

С чем носить леггинсы осенью / Скриншот из инстаграм-сторис Balenciaga

Такой подиумный прием очень легко перенести в реальную жизнь, ведь жакеты, рубашки и пальто уже есть в базовом гардеробе. К тому же в холодное время года именно леггинсы помогают подчеркнуть изящные линии силуэта, не утяжеляя нижнюю часть образа.

Модный образ с леггинсами на осень 2026 / Фото Pinterest

Модные инфлюенсерши активно доказывают, что леггинсы давно вышли за рамки исключительно спортивного стиля. Для безупречного повседневного аутфита стоит попробовать несколько проверенных формул:

длинный тренч или пальто, легинсы со штрипками и изящная обувь на каблуке;

объемная куртка, плотные леггинсы и высокие осенние сапоги;

кожаная куртка, леггинсы, завязанный на бедрах свитер и обувь на плоской подошве.

Стильный образ с кожаной курткой и леггинсами / Фото Pinterest

Украинский дизайнер Андре Тан также советует расширять сезонную капсулу и выбирать практичные альтернативы дениму. По словам стилиста, стоит делать ставку на вещи, которые гармонично подчеркивают фигуру и дарят полный комфорт.