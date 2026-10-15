На такие случаи дизайнер советует иметь в своем арсенале более изысканные и не менее удобные вещи. В своем инстаграме эксперт предложил несколько стильных альтернатив, в которых можно чувствовать себя комфортно, а не только хорошо выглядеть.

Что носить вместо джинсов осенью

Первый вариант, который предлагает Андре Тан, – это прямые штаны. Они не должны быть ни слишком обтягивающими, ни чрезмерно широкими. Дизайнер отметил, что днем их можно носить с кроссовками и свитером, а вечером – дополнить элегантным топом.

Модные штаны на осень 2026 / Фото Pinterest

Второй альтернативой являются юбки миди. Андре Тан посоветовал выбирать модели, в которых можно свободно передвигаться. Если же вы предпочитаете фасон "русалка", тогда стоит обратить внимание на юбки с разрезом.

Третий вариант от дизайнера – трикотажные штаны. Однако здесь есть важный нюанс: они должны быть изготовлены из плотного материала, который хорошо держит форму. По словам Андре Тана, важно найти баланс между комфортом и эстетикой, избегая штанов, напоминающих пижаму.

Трикотажные штаны можно носить вместо джинсов осенью / Фото из инстаграма For Lady

Для тех, кто ищет более сдержанный стиль, дизайнер предложил обратить внимание на штаны-чиносы. Их можно сочетать с ремешком, рубашкой и лоферами. Андре Тан порекомендовал выбирать чиносы молочного, оливкового или темно-синего цветов.

Последней, пятой альтернативой джинсам, по версии дизайнера, являются широкие штаны из мягкой ткани. Впрочем, здесь стоит быть внимательными с длиной. Андре Тан подчеркнул, что штаны не должны касаться земли, ведь это может испортить весь образ.

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