Иногда мы делаем выбор в пользу привычного комфорта или пытаемся следовать модным тенденциям, получая совсем не тот результат, на который рассчитывали. 24 Канал собрал главные ловушки в гардеробе, которых лучше избегать, чтобы не добавить себе лишних лет. И, кстати, вам также пригодятся советы по поводу разумных инвестиций в гардероб.

Устаревшие фасоны и силуэты

Вещи ушедших эпох, такие как слишком короткие приталенные кардиганы или штаны с низкой посадкой, законсервируют ваш стиль в прошлом десятилетии вместо того, чтобы придать ему актуальной легкости. Если и выбирать тренды прошлых веков, то с учетом их современного переосмысления дизайнерами и модницами.



Устаревшие формы лучше оставить в прошлом / Фото с Pinterest

Тонкие трикотажные вещи, которые не держат форму

Это уже больше об истории, как женщина перестала уделять себе внимание, не особо заботится о качестве вещей и в принципе не старается придерживаться определенного стиля. Но и такое бывает, все нормально, не стоит себя за это ругать. Единственное: лучше оставить простые тонкие трикотажные свитера, часто с наивным и неинтересным принтом, где-то в 2015 году – не стоит их носить сейчас, создавая устаревшие образы.



Тонкие свитера лучше заменить на более плотные модели / Фото с Pinterest

"Молодежные" микротренды, которые быстро меняются

Выглядеть стильно и, главное, модно в любом возрасте – это замечательно! Однако не стоит скупать все, что подсовывает нам быстро меняющаяся мода. Парадокс, но "молодежные" микротренды могут добавлять возраста, когда вы пытаетесь за счет этих трендов выглядеть моложе.



Быстрые тренды могут добавлять лишние годы / Фото с Pinterest

Также стилисты советуют не делать этого со своей внешностью женщинам 50+, чтобы не выглядеть визуально еще старше.