24 Канал составил список самых распространенных ошибок в прическе, макияже и гардеробе, которые неосознанно допускают женщины старше 50 лет, подчеркивая возрастные изменения вместо того, чтобы освежить свой образ.

Темная матовая помада и отсутствие румян

С возрастом губы естественным образом теряют полноту и четкость контура, а темные матовые текстуры (вишневые, бордовые, коричневые) лишь подчеркивают морщины и делают губы визуально уже. Также отсутствие персиковых или более нежных розовых румян лишает лицо свежести. Лучше выбирать сатиновые или увлажняющие помады освежающих оттенков. И не забывайте об увлажнении.

Мелкая химическая завивка и ультракороткие стрижки "под мальчика"

Мы не говорим, что супер короткие стрижки находятся под табу. Просто иногда неудачно подобранная стрижка может значительно добавить лет. Также не пытайтесь сделать прическу с мелкими локонами или слишком короткими висками, так как это может сделать образ устаревшим и визуально добавить объема нижней части лица, которая с возрастом теряет четкие контуры. Оптимальный выбор – многослойный боб или каре до подбородка с мягкой градуировкой, которая создает естественный объем.



Как выглядеть стильно после 50 лет / фото из инстаграма

Слишком плотный тональный крем и темные линии под глазами

Попытки скрыть морщины и пигментацию с помощью плотного матового тонального крема дают обратный эффект: средство забивается в складки кожи и делает их более заметными. То же самое касается черной подводки нижнего века – она визуально уменьшает глаза и подчеркивает отеки или темные круги. Выбирайте легкие флюиды с сияющим финишем, а для глаз используйте мягкие коричневые или серые карандаши, растушевывая их вверх.

Бесформенные образы и сплошной черный цвет возле лица

Вещи оверсайз без четкой посадки по плечам и сплошной черный тотал-лук у лица создают тень, которая подчеркивает носогубные складки и темные круги под глазами. Вместо бесформенной одежды лучше выбирать вещи полуприлегающего силуэта из плотной ткани, которая держит форму. Ближе к лицу лучше использовать светлые или пастельные оттенки (молочный, бежевый, мятный, нежно-голубой). Даже если вы любите черный, то лучше выбрать темные оттенки синего, зеленого и коричневого цветов.



Как одеваться после 50 лет / фото из инстаграма

Низкокачественный трикотаж и устаревшие акценты

От тонкого трикотажа, который обтягивает и подчеркивает любые нюансы фигуры и быстро теряет вид, лучше отказаться. Тонкие кардиганы на мелких пуговицах, дешевое кружево, тонкие и неплотные ткани мгновенно создают устаревший силуэт. Их стоит заменить на структурированные жакеты, плотные жилеты или качественный трикотаж с гладкой фактурой, который хорошо держит форму.

А вообще при формировании стиля после 50 лет важно не скрывать возраст, а научиться удачно подчеркивать его преимущества.