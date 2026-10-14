Іноді ми робимо вибір на користь звичного комфорту чи намагаємося наздогнати тренди, отримуючи зовсім не той результат, на який розраховували. 24 Канал зібрав головні пастки у гардеробі, яких краще уникати, щоб не накинути собі зайвих років. І, до речі, вам також знадобляться поради, щодо розумних інвестицій у гардероб.

Застарілий крій та силуети

Речі зниклих епох (як-от занадто короткі приталені кардигани чи штани з низькою посадкою) законсервують ваш стиль у минулому десятилітті замість того, щоб подарувати актуальну легкість. Якщо й вибирати тренди минулих століть, то з огляду на їхнє сучасне переосмислення дизайнерами та модницями.



Застарілі форми краще залишити у минулому / Фото з Pinterest

Тонкі трикотажні речі, які не тримають форму

Це вже більше про історію, як жінка перестала приділяти собі увагу, не сильно переймається якістю речей та в принципі не старається дотримуватися певного стилю. Але і таке буває, все ок, ми не маємо себе за це сварити. Єдине що, краще прості тонкі трикотажні светрики часто з наївним та нецікавим принтом залишити десь у 2015 році – не варто їх носити зараз, створюючи застарілі образи.



Тонкі светри краще замінити на більш щільні моделі / Фото з Pinterest

"Молодіжні" мікротренди, які швидко змінюються

Мати стильний і головне модний вигляд у будь-якому віці – це чудово! Проте не варто скуповувати усе, що підсовує нам швидка мода. Парадокс, але "молодіжні" мікротренди можуть додавати віку, коли ви намагаєтеся за рахунок цих трендів мати молодший вигляд.



Швидкі тренди можуть додавати зайвих років / Фото з Pinterest

Також стилісти радять не робити цього зі своєю зовнішністю жінкам 50+, щоб не мати візуально ще старшого віку.