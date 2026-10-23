Це топ модних речей на осінь та зиму, які будуть актуальні ще багато років

Складати стильний зимовий гардероб – це завжди гра на межі між комфортом і стилем. Головний секрет вдалого аутфіту – у виборі якісних матеріалів та універсальних фасонів, які легко поєднуються між собою.

Розповідаємо про 5 головних покупок сезону 2026 – 2027, які стануть надійною базою вашого стилю та виручать у будь-яку погоду. Ці речі ви зможете носити не один рік.

Кашемірова сукня міді

Щільна кашемірова сукня міді обов'язково має бути в гардеробі на прохолодний сезон. Це може бути однотонна сукня кольору бургунді чи яскрава модель з квітковим чи анімалістичним принтом. Ця річ стане справжньою виручалочкою восени та взимку.



Кашемірова сукня на осінь та зиму / Фото з інстаграму Grece Ghanem

Картата сорочка

Стилісти вже давно закликають мати у гардеробі хоча б одну картату сорочку. На зиму обирайте вовняну модель приємної пастельної гами. Для різноманіття можна купити сорочку більш яскравих кольорів.



Картата сорочка для базового гардероба / Фото з Pinterest

Пряма щільна спідниця

По-перше, це гарна альтернатива на той випадок, коли ви не хочете носити штани чи джинси. По-друге, з якісною прямою спідницею можна створювати багато цікавих образів, у тому числі багатошарових.



Пряма коричнева спідниця на осінь та зиму / Фото з Pinterest

Базова біла сорочка

Не перестаємо писати, що це база. Базова біла сорочка оверсайз виручатиме вас не тільки восени та взимку, а й навесні та влітку. Носитимете її з джинсами та в'язаною жилеткою, будете поєднувати з щільною спідницею чи класичними штанами.



Осінній образ з джинсами та білою сорочкою / Фото з Pinterest

Вельветові штани

Цього сезону фактурні речі вийшли на перший план. Замша, вельвет, оксамит, речі з гобелена – все це зараз ультрамодно. Не бійтеся додавати вельветові штани до свого гардероба – вони практично завжди актуальні та цікаві зі стилістичного погляду.



Вельветові штани на осінь та зиму / Фото RÓHE

Також стилісти радять додати до свого осіннього гардероба модну в цьому сезоні куртку із застібками тогл, яка залишатиметься модною ще багато років.