Куртка та жакет з застібками тоггл стали справжнім хітом осінньо-зимових колекцій 2026 року, пише Vogue. Цей фасон вирізняється характерними навісними петельками та дерев'яними, роговими чи плетеними застібками-вузликами, які одразу привертають увагу та формують акцент усього аутфіту.

Історія цього верхнього одягу сягає трьох різних джерел: гусарських військових мундирів XV – XIX століть із захисними шнуруваннями, традиційних китайських застібок-панькоу на куртках, а також практичних британських дафлкотів. Великі гудзики-тоггли або вишукані тканинні вузлики первинно створювалися для того, щоб одяг можна було легко застібати навіть у щільних рукавичках.



Жакет із застібками тоггл / Фото з інстаграму hoskelsa

В останніх своїх колекціях одразу кілька провідних модних домів зробили застібку тоггл головним акцентом верхнього одягу. Бренд Rohe презентував лаконічну модель Pankou jacket із чіткими графічними лініями, а Lemaire надав цим застібкам суворого мінімалістичного вигляду. Спортивний гігант Adidas випустив власну версію жакета Tang Suit для міського гардероба, тоді як бренди Vivienne Westwood, Balmain та Aaron Esh інтегрували застібки тоггл у стилізовані гусарські жакети.



Вовняна куртка з застібками тоггл / Фото Rohe

Як носити куртку з застібками тоггл восени

Оскільки куртка тоггл має виражений характер, її найкраще поєднувати з лаконічною базою. Для невимушеного денного лука стилісти радять носити її просто з прямими джинсами, а у більш формальних ситуаціях – поєднувати зі штанами палаццо чи прямою спідницею.



З чим носити куртку з застібками тоггл / Фото blaireadiebee

Вкорочені моделі мають гармонійний вигляд поверх білої сорочки, а довгі варіанти пасують до струменистих суконь. Серед кольорів варто обирати глибокий шоколадний, смарагдовий, бордовий, класичний бежевий або темно-синій.



Як стильно носити куртку тоггл / Фото з Pinterest

Обирайте свій ідеальний варіант куртки тоггл і сміливо експериментуйте з текстурами, адже саме такі деталі підкреслюють індивідуальність та додають аутфіту вишуканого шарму. А 24 Канал підкаже вам яку трендову блузку підібрати під цю куртку.