Як носити капрі цієї осені: готові модні формули та поради щодо взуття

Цей рік минає під егідою гучного повернення культових ретро-трендів, які знову захоплюють світові подіуми та вулиці модних столиць. Легендарні штани-капрі, що були абсолютним хітом у нульових, повернулися до наших гардеробів.

Світові модниці все активніше повертають до моди естетику минулих часів. Ми вже розповідали про модні сьогодні штани з естетикою 70-х, про силуети 90-х, про повернення моделей з 2000-х. На черзі – штани-капрі, які вже можна носити, поки що не так холодно.

З чим носити капрі восени 2026: готові формули

Сприймайте капрі як звичайні базові штани, які можна легко поєднувати з будь-яким верхом. Ловіть готові формули для осені 2026:

носіть капрі з білою сорочкою – це базовий варіант, з якого можна почати створювати більш цікаві луки;

в рамках багатошарового образу – одягайте білу футболку, пов'яжіть на стегна улюблений светр, а зверху додайте класичний тренч;



Багатошаровий образ з капрі / Фото з інстаграму EVA

капрі гарно поєднуються з курткою-бомбером , об'ємною толстовкою чи затишним светром;

з класичним жакетом капрі складуть ідеальну пару для виходу в офіс. До речі, в моду повернулися приталені жакети;



Капрі з жакетом на осінь / Фото з інстаграму OLGA LIBER

зі шкіряною косухою або оверсайз-курткою – шкіряний верх додасть образу потрібної структури та фактурності;

із затишним трикотажним кардиганом на ґудзиках – його можна носити як самостійний верх або накидати поверх базової майки чи футболки.

З яким взуттям носити капрі

Ось тут вже буде трохи складніше через довжину штанів. Не варто вибирати взуття середньої довжини, бо це може невдало "порізати" силует. Краще вибирати невисокі варіанти – кросівки, балетки, лофери, щоб показати виразність моделі штанів та не створити зайвого перевантаження силуету.

Лофери – взагалі ідеальне взуття на всі випадки життя. Ловіть стильні комбінації з лоферами на осінь.